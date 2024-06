Cu cine s-a întâlnit Alex Bodi, imediat după ce a rupt logodna cu Ema Uta

După ce Bianca Drăgușanu a rămas din nou singură, alegând să pună capăt relației de 3 ani pe care o avea cu Gabi Bădălău, se pare că încă un cuplu celebru a decis să pună capăt relației lor.

Alex Bodi a confirmat de curând despărțirea lui de Ema Uta, după ce în luna aprilie cei doi se logodiseră în Maldive și urmau să se căsătorească.

Alex Bodi s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu

Cererea în căsătorie a fost una cu fast, urmată de o cină romantică în Maldive și un foc de artificii. Cu toate acestea, se pare că relația dintre celebrul make-up artist și omul de afaceri nu a fost ceea ce ei și-au dorit și au decis să meargă pe drumuri separate.

Alex Bodi și Ema Uta au format un cuplu timp de trei ani, având parte de dragoste cu năbădăi, de vreme ce s-au împăcat și s-au despărțit de mai multe ori. De această dată, ruperea logodnei pare o decizie definitivă.

Cei doi au șters deja pozele pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare, iar milionarul a declarat pentru actualitatea.net că s-au despărțit deja de ceva timp.

La scurt timp după despărțite, Alex Bodi a fost surprins de paparazzi întâlnindu-se cu Bianca Drăgușanu. Cei doi au ieșit două seri la rând să ia masa împreună la un restaurant din nordul Capitalei.

Cei doi foști iubiți au stat de vorbă, părea că s-au iertat unul pe altul pentru greșelile făcute în relația lor și au lăsat deoparte certurile din trecut. Celebrul milionar se pare că a uitat deja că a dat-o în judecată pe frumoasa blondină atunci când ea îl acuzase de violență fizică.

Alex Bodi a declarat la acea vreme că vânătăile pe care Bianca Drăgușanu le arăta ca fiind din cauza violenței domestice erau, de fapt, semne ale unei noi intervenții estetice.

„Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei", a declarat Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu declarase recent la un eveniment monden că se bucură acum de viața ei de femeie singură, după ce a luat decizia de a se despărți definitiv de Gabi Bădălău.

Blondina a spus că Alex Bodi a arătat că o sprijină acum, după despărțirea de fostul ei iubit, dar că între ei nu se pune problema unei împăcări.

„Eu și Alex suntem foarte buni prieteni. Am reluat relația de prietenie după doi ani, timp în care nu am mai vorbit deloc. Însă a venit natural, nu avem sentimente unul pentru celălalt, am putut sta la masă ca doi buni prieteni și nimic mai mult. Nu vrem nimic unul de la altul, ieșim, mâncăm, dar asta e cam tot. El a fost sprijin moral pentru mine în perioada asta, mergem la aceeași sală de sport, dar avem o relație civilizată de amiciție", a spus Bianca Drăgușanu pentru Actualitate.net.

Celebrul model nu suferă după despărțirea de Gabi Bădălău, după cum a spus, dar cu siguranță nu îi este bine să știe că el are deja o nouă iubită.

Gabi Bădălău s-a afișat de curând cu o frumoasă domnișoară la același eveniment monden la care a fost și Bianca Drăgușanu. Se pare că el iubește din nou după despărțirea de celebrul model.