Cum a apărut Sarah, fiica Anamariei Prodan la aniversarea fastuoasă a mamei sale. Impresara a sărbătorit în avans

Anamaria Prodan a strălucit la ziua sa de naștere. Celebra impresară și personalitate de televiziune nu s-a rezumat la o apariție simplistă, ci a îmbrăcat o rochie neagră din catifea, la care a accesorizat bijuterii cu pietre prețioase, care au strălucit în lumina reflectoarelor.

Anamaria Prodan a sărbătorit în avans împlinirea vârstei de 50 de ani, adunând la chef sute de oameni și peste 11 artiști

Femeia de afaceri a primit zeci de buchete de flori, care nu au mai încăput în locație, așa că au fost puse pe un suport tradițional în curtea restaurantului, acolo unde impunător a luat ochii un tort de aproape doi metri, cu cinci etaje. Atracția serii a fost uriașa prăjitură ornamentală, decorată în alb și auriu, cu perle dulci, în vârful căreia era scrisă vârsta Anamariei Prodan.

Marele chef a fost animat de 11 artiști naționali și internaționali, între care Tzancă Uraganu, Jean de la Craiova, Deniz Cem cunoscut artist din Turcia, Elis Armeanca, Taraful Viorel Bogateanu, Azur, Dan Ciotoi, Zuralia, EMY Alupey, Ionuț Galani, Dan Bitman. Boxele au răsunat până dimineață, când impresara s-a încins la dans și cântat cu invitații săi, camerele nedezlipindu-se de ea o secundă.

„Vă mulțumesc din suflet. Îmi doresc multă sănătate, îmi doresc să-mi cresc copiii frumos, să-i văd la casele lor, să-mi văd nepoții, cam astea sunt dorințele mele”, a declarat Anamaria Prodan la RomâniaTv.

Între mulțimea de persoane s-a făcut remarcată imediat Sarah, fiica blondă a impresarei, baschetbalista care studiază în America. Într-un stil care o caracterizează atât pe ea, cât și pe mama sa, Sarah a îmbrăcat o rochie neagră, fără bretele, accesorizată cu bijuterii.

Rebecca Dumitrescu a impresionat de asemena cu o ținută fashion și naturalețea apariției. De departe, fiicele sale au strălucit alături de mama lor la petrecerea de neegalat organizată de impresara Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf Junior a stat toată seara alături de surorile lui și mama sa, ba chiar le-a îmbrățișat de multe ori și și-a exprimat admirația față de eveniment.

„La 50 mă simt ca la 20. De la 50 femeile încep să trăiască frumos. Și la mine e gena bună, întineresc de la 50. Că am găsit ceva, în fiecare dimineață beau și întineresc. Astăzi cel mai special bărbat mi-a urat la mulți ani. Sunt toți prietenii lângi mine. Rebeca a venit din America. Foarte multe cadouri am primit, mai multe ca în toți acești ani la un loc. Eu îmi doresc să se distreze toată lumea, să am prietenii lângă mine”, a mai spus pentru România TV.

Anamaria Prodan a strălucit în întreaga locație. Apariția sa a fost spectaculoasă din cap până-n picioare! Machiajul de seară a fost completat de o coafură elegantă, un coc cu model fin. Rochia purtată de impresara face parte din colecția specială a vedetei. Anamaria Prodan a declarat că ținuta spectaculoasă, în care a celebrat în avans împlinirea onorabilei vârste de 50 de ani, a fost făcută de partenera sa în afaceri Georgiana Stavrositu “fără probă și a venit turnată”.

Atunci când a fost întrebată dacă antrenorul Laurențiu Reghecampf i-a urat „La mulți ani”, Anamaria Prodan a fost sinceră: „Asta e chestie de educație. Când ai educație, ai, când nu ai, nu ai. Nu a sunat nimeni, dar nu e niciun fel de problemă pentru că uite ce prieteni am lângă mine. Sunt mulți care au cântat. Și Tzancă, prietenul nostru este aici. Sunt fericită, eu nu am nevoie de altceva, am prietenii lângă mine, nu-mi trebuie mai mult", a spus aceleiași surse.

