Anamaria Prodan aniversare, în avans, la mănăstire. Cum arată tortul neobișnuit, decorat cu motive religioase

În curând, Anamaria Prodan schimbă prefixul și a început aniversarea cu o săptămână mai devreme. În acest weekend, impresara a mers într-un extrem de important pentru ea, și anume Mănăstirea Nechit. Preotul Zenovie a primit-o cu brațele deschise și chiar a așteptat-o cu un cadoul total neobișnuit.

Cum a fost sărbătorită Anamaria Prodan la Mănăstirea Nechiț. Preotul i-a oferit un tort cu motive religioase și a ținut o slujbă specială

Înainte de a împlini 50 de ani, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a mers să viziteze lăcașul de cult unde se spune că toate dorințele se împlinesc. Pentru că a fost un an greu pentru ea, în care a trecut și printr-un divorț controversat, aceasta a simțit nevoia să se reculeagă la Mănăstirea Nechit.

Acolo, ea a fost întâmpinată cu daruri, însă cel care a atras cel mai mult atenția a fost tortul pe car ei l-a oferit preotul. Într-o serie de imagini postate de impresară pe contul personal de Instagram, aceasta le arată prietenilor vortuali cadoul.

Se pare că vedeta a primit, din partea fețelor bisericești, un tort decorat cu icoana lui Iisus, alături de mesajul „La mulți și binecuântați ani”.

„50 de ani sărbătoriți alături de cei dragi mie la @manastireanechit multumesc , multumesc, multumesc”, a scris ea în descrierea.

Însă asta nu e tot! Anamaria Prodan a avut parte și de o slujbă personală și plină de emoții, ținută de starețul mănăstirii. Potrivit Antena Stars, vedeta nu a fost singură, ci însoțită de o bună prietenă.

Cele două ar fi petrecut întreaga noapte în mănăstire și au plecat împreună a doua zi, în zori, extrem de fericite.

„Pentru sufletul meu cel mai frumos cadou a fost cel oferit de parintele Zenovie si călugării de la mănăstirea NECHIT la împlinirea vârstei de 50 de ani! Rar am vazut un loc atat de frumos. Raiul pe pământ ! Am plâns de bucurie caci in acest loc de vis mi am găsit liniștea și pacea … fericirea și echilibrul de a merge mai departe demnă alături de copiii mei minunați … cred ca toți roamanii trebuie sa calce pragul acestui Ioc binecuvântat de Dumnezeu. De departe cel mai frumos cadou pe care puteam sa l primesc! Nu am cuvinte de mulțumire!”, a scris aceasta.

