Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă relația de cinci ani

Oana Tomoiagă de la Asia Express, a vorbit despre iubitul ei și relația lor de cinci ani. Ce a făcut artista înainte să-și găsească partenerul.

Oana Tomoiagă, artista care face echipă cu Mirela Vaida la Asia Express, a făcut mărturisiri despre viața sa sentimentală în cadrul unei apariții la emisiunea Spynews TV Live, difuzată pe Antena Stars. Cântăreața trăiește de cinci ani o poveste de dragoste alături de iubitul ei, însă puțini știu ce a făcut înainte de a începe această relație.

Oana Tomoiagă, fericită alături de iubitul ei, Denis

După despărțirea de fostul soț, Șerban Horj, alături de care are un băiețel pe nume Vlad, Oana Tomoiagă și-a refăcut viața sentimentală. Artista trăiește de aproximativ cinci ani o frumoasă poveste de dragoste cu Denis și spune că se simte împlinită alături de el.

Concurenta de la Asia Express a povestit că, înainte de toate, a fost important să găsească un bărbat pe care fiul ei să îl accepte și de care să se apropie. Din fericire, relația dintre Denis și Vlad pare să fie una frumoasă, iar acest lucru o face pe artistă să se simtă împlinită.

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„Am o relație de patru ani, cinci ani. Am o relație frumoasă, foarte frumoasă. Să știi că nu este ușor să alegi un bărbat în viața ta, pentru că atunci când ai un copil trebuie să ții cont de el prima dată. Adică dacă primul criteriu după care îți alegi pe cineva în viața ta, alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe tine, iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile este mă împlinește foarte tare”, a declarat Oana Tomoiagă la Spynews TV Live.

Cum este Denis, iubitul Oanei Tomoiagă

Artista a vorbit și despre felul de a fi al partenerului său. Potrivit acesteia, Denis este un bărbat calm și cald, iar aceste calități par să conteze mult în relația cu Vlad, fiul ei.

Oana Tomoiagă a povestit și un moment amuzant dintre cei doi. La un moment dat, băiețelul a fost curios să afle cum de Denis reușește să își păstreze calmul.

„Denis este foarte calm, foarte cald. Chiar îl întreba Vlad la un moment dat: «Denis, dar nu te enervezi niciodată?»”, a mai spus artista.

Pentru Oana Tomoiagă, relația cu Denis înseamnă mai mult decât o poveste de dragoste. Faptul că partenerul său se înțelege bine cu fiul ei este un aspect esențial, iar artista pare să fi găsit echilibrul pe care și-l dorea în viața personală.

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