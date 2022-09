Cum a fost copilăria lui Mihai Trăistariu și cum se descurca la învățătură. Ce fel de amintiri are artistul

Mihai Trăistariu, în vârstă de 42 de ani și-a amintit de zilele în care mergea la școală, în copilărie și i-au venit în minte și amintiri frumoase, dar și câteva mai triste.

Mihai Trăistariu, olimpic la șase materii și notă maximă la bacalaureat la matematică. "La mine școala a însemnat ceva"

Artistul a povestit, potrivit Libertatea, că a fost un tocilar care abia aștepta să înceapă școala și că a fost mereu premiant de premiul întâi.

El a precizat că pentru el, școala a însemnat ceva, spre deosebire de ceea ce se întâmplă azi în școli.

Eu am fost un tocilar desăvârșit, de-abia așteptam să înceapă școala. Am luat numai premiul întâi, aveam coronițe, șnururi cu insigne în piept, pentru comandanți de grupă și de unitate, a spus Mihai Trăistariu.

Am fost și cel mai bun elev din școală, în clasa a-VIII-a am fost chemat în careu ca să țin un discurs. Eram foarte cuminte, numai în prima bancă.

La mine școala a însemnat ceva. Știu că astăzi se întâmplă exact opusul, copiii nu țin cont de școală, nici părinții nu își dau interesul, a mai zis artistul, potrivit sursei menționată.

Pe de altă parte, artistul a mai precizat că a mers și la olimpiade, unde a fost excelat la șase materii și a terminat și trei facultăți.

Nu mai contează așa mult școala. Există și Internetul care are informații bune, dar, nu știu, este o debandadă, ca să zic așa, pe partea de școală.

Nu mai este ce a fost, nu se mai învață la fel. Am învățat, am fost olimpic la 6 materii, la matematică și geografie am ajuns pe țară. Am luat 10 la intrare la liceu, am luat 10 la BAC la matematică, am făcut 3 facultăți, a mai spus artistul.

În plus, Mihai Trăistariu a precizat că își amintește că el, deși era sărac și niciodată nu a avut haine noi pentru școală, nu și-a dat seama că e sărac pentru că a crezut că așa e la toată lumea.

Eu eram cel mai mic, suntem 4 frați, o fată și trei băieți. Toate hainele lor îmi rămâneau mie. Eu nu am avut haine noi de școală niciodată.

Erau cârpite, cusute în cot, dar nu contează. Au fost drăguțe chiar și așa. Nu am suferit și nu am simțit că este vreo problemă.

Într-adevăr, toate hainele celor mai mari îmi reveneau mie. Am fost un copil sărac, dar bogat sufletește.

Eu nu mi-am dat seama, am crezut că așa este la toată lumea. Nici nu îmi amintesc să fi avut uniforme sau haine noi, a el.

