Cum a răspuns Bebeto, întrebat dacă are o iubită. Fiul adolescent al Anamariei Prodan s-a fâstâcit: „S-a înroșit tot”

Bebeto este unul dintre protagoniștii emisiunii de pe Antena Stars: Prodanca. Punct și de la capăt. Fiul impresarei a răspuns la o întrebare care l-a făcut să se fâstâcească.

Bebeto, alături de prietenul său cel mai bun și de doi prieteni de familie care formează un cuplu, au mers cu gondola într-un hotel din Las Vegas. Fiul Anamariei Prodan a început să pună întrebări despre relația celor doi, iar acesta a primit și el întrebări despre relații: „Tu ai iubită?”, a fost întrebat Bebeto, care a răspuns negativ. „Dar ai avut iubită?”, a fost întrebarea la care adolescentul a răspuns afirmativ, dar a fost pus în situația de a explica și motivul despărțirii. Bebeto a recunoscut că s-a simțit incomod când a răspuns la întrebările despre fete și „s-a înroșit tot”.

Cum a răspuns Bebeto, întrebat dacă are o iubită

„Nu am iubită, dar am avut. Eu n-am evoluat să vorbesc cu fetele. Îmi e frică”, a spus Bebeto.

Întrebat de ce s-a despărțit de fosta iubită, Bebeto a răspuns fâstâcindu-se: „Ea avea o prietenă și mi-a scris prietena ei și eu mâncam fast food, și mi-a alunecat din greșeală degetele de la sosuri și i-am scris înapoi”.

Andrei, prietenul lui Bebeto, a precizat că amândoi preferă să se concentreze pe fotbal, nu pe fete: „Amândoi ne concentrăm mai mult pe fotbal, deâct să ne facem iubite”.

Gestul pe care Bebeto îl face mereu, pentru că așa l-a învățat mama lui

După ce Bebeto a răspuns la întrebările incomode, el și Andrei au mers cu gondola, nu înainte de a face rost de bani pentru a oferi bacșiș. Tânărul a precizat că mama sa l-a învățat să lase mereu bacșiș de 10% celor care au grijă de el.

„Mereu las 10%, fiindă așa lasă și mama și așa ne-a învățat. În unele meserii, angajații au grijă de tine chiar dacă au o zi mai proastă”, a spus Bebeto în emisiunea de la Antena Stars.

Reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt” care o are în prim plan pe Anamaria Prodan a revenit la Antena Stars, cu cel de-al optulea sezon.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.