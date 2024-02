Cum a răspuns Bebeto la întrebarea „Ți-e dor de tata?”. Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, reacție înțeleaptă

Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a vorbit în emisiunea Prodanca. Punct și de la capăt despre viața sa. Adolescentul a fost întrebat dacă îi e dor de tatăl său.

Reality show-ul care o are în prim plan pe Anamaria Prodan - Prodanca. Punct şi de la capăt a revenit la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon. Bebeto, mezinul Anamariei Prodan, a vorbit în cadrul primului episod despre cum arată viața sa în prezent. La aproape 16 ani, Bebeto joacă fotbal și muncește din greu să ajungă cât mai sus în acest sport.

Întrebat dacă îi este dor de tatăl său, Bebeto a răspuns că este conștient că viața continuă, dar este firesc să simtă dor față de el. „Da, normal, dar asta e acum. Ce să facem?”

Întrebat dacă „Te-ai obișnuit că nu va fi?”, Bebeto a răspuns: „Da! Păi ce să facem? Trebuie să ne mișcăm în față. Nu putem să ne oprim”. „Nu-mi lipsește nimic. Mama ne dă totul. Obiecte... N-am nevoie de nimic”, a mai spus Bebeto.

La aproape 16 ani Bebeto, care îi poartă numele tatălui, Laurențiu Reghecampf, este fotbalist în Liga a IV-a la Snagov.

„Dacă nu merge cu fotbalul, o să mă fac antrenor. Dar nu o să renunț. Pe săptămână am 6 antrenamente plus meci. Șapte. Visez să joc la Real Madrid. E cea mai tare echipă, cu cea mai frumoasă istorie. Dacă îți place, nu e nimic obositor”, a spus Bebeto la Antena Stars.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie. Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.