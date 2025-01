Cum a răspuns Paula Seling după ce a fost întrebată dacă devine din nou mamă și mireasă

Paula Seling a vorbit într-un interviu recent despre viața ei privată și planurile de viitor.

Paula Seling și Radu Bucura se despărțeau după o relație care a durat 17 ani. La câteva luni, artista dezvăluia că percepția diferită asupra vieții au făcut ca ea și partenerul ei să se despartă.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, după primul ei concert la Sala Palatului, Paula Seling a vorbit despre planurile sale de viitor. Iată mai jos ce a zis vedeta!

Răspunsul Paulei Seling când a fost întrebată dacă se gândește să devină mamă și mireasă din nou

În anul 2016, când încă forma un cuplu cu Radu Bucura, Paula Seling a decis să adopte o fetiță, pe Elena. Mai târziu, micuța afirma că își dorește de la Moș Crăciun o surioară sau un frățior.

Recent, într-un interviu pentru Libertatea, Paula Seling a spus că va deveni din nou mamă sau mireasă doar dacă Dumnezeu dorește acest lucru.

„Da, a fost foarte impresionată, ca și părinții și prietenii, de altfel. A fost ceva cu totul deosebit. Elena a crescut mult, înțelege lucrurile și, pe lângă câteva lucruri pe care și le-a dorit, vrea să fim bine cu toții. Lucrurile acestea nu se pot afirma și planifica așa. Dacă Dumnezeu are în plan asta, vor fi. Momentan mă bucur de viață și de oamenii dragi din jurul meu, cărora le datorez fericirea”, a spus Paula Seling pentru sursa citată mai sus.

Motivul pentru care Paula Seling a ținut secret timp de șase ani faptul că are o fiică

Paula Seling a apărut pentru prima dată alături de fiica ei în Revista Viva, moment care a surprins o țară întreagă. Tot atunci, artista a mărturisit că Elena făcea deja parte din familia ei de aproape șase ani și a dezvăluit de ce a ales să păstreze discreția în privința acestui lucru.

„Părinții mei sunt bunici deja de aproape șase ani. Mama a fost profesor, iar tata inginer. O răsfață cu măsură, așa cum face orice bunic. La cei aproape nouă ani pe care îi are Elena, a intrat de aproape șase în familia noastră, a petrecut vacanțe la Remetea, la părinții mei, și, de atunci, suntem cei mai fericiți părinți, iar bunicii sunt în al nouălea cer.

Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații.

(...) I-am explicat că am așteptat ca ea să fie suficient de matură încât să nu o afecteze nimic, totodată, din respect pentru dreptul ei la intimitate. Voiam să fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea. Iar cu câteva săptămâni în urmă, a venit la mine și mi-a spus: <<Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!>> I-am spus asta tatălui ei și, împreună, am decis că, după șase ani de când Elena a stat ascunsă de vorbele lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecții puternice de viață”, spunea Paula Seling într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva.