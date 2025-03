Ce a dezvăluit Mario Fresh despre relația cu Alexia Eram la 5 luni de la despărțire. "Am crescut împreună și..."

Ce a dezvăluit Mario Fresh despre relația cu Alexia Eram la 8 luni de la despărțire. "Am crescut împreună și..."

Mario Fresh și Alexia Eram, fosta concurentă de la Asia Express, și-au anunțat despărțirea în octombrie 2024.

Chiar dacă s-au despărțit în urmă cu aproape 6 luni, se pare că Mario Fresh se gândește în continuare la Alexia, cea cu care a avut o relație de 8 ani.

Mario Fresh a vorbit despre suferința provocată de despărțirea de Alexia Eram

Dacă Alexia pare că a trecut deja peste despărțire și a procesat mult mai repede motivele pentru care ei au ales să meargă pe drumuri separate, se par că Mario încă se gândește la ea.

Cei doi tineri au avut o relație de 8 ani, relație care început din adolescență. Pentru Mario, Alexia i-a fost și muză, și prietenă, și iubită, iar de aceea artistul a trecut mai greu peste despărțirea lor.

Ei au crescut și s-au maturizat împreună, având o relația la care mulți doar visau. De asemenea, mulți apropiați de-ai lor au crezut că cei doi se vor căsători în curând, dar se pare că ei au decis să o ia pe drumuri diferite.

După ce au pus punct relației lor, amândoi s-au focusat mai mult pe carierele lor. Alexia și-a lansat propriul brand de haine numit Margot People, iar Mario a plecat în vacanțe și s-a focusat pe muzica lui, ajungând să scrie mai multe piese pentru a se vindeca.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.

Atunci când s-au despărțit, cei doi au anunțat că decizia a fost luată de comun acord și că doresc să pastreze discreția în ceea ce privește motivele separării.

”Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”, a declarat Mario Fresh la acel moment.

