Cum a reacționat Daniel Onoriu când actuala iubită și fosta soție s-au întâlnit față în față: „A vrut să mă facă geloasă”

Daniel Onoriu a început un nou capitol în viața sa. După șase ani de căsnicie, el și fosta sa soție, Isabela, au ales să meargă pe drumuri separate. Între timp, pilotul român s-a îndrăgostit de actuala sa iubită cu care formează un cuplu de puțin timp.

Fosta soție a lui Daniel Onoriu s-a întâlnit cu el și actuala sa iubită, într-un supermarket. Cum a decurs totul

Campionul la motociclism este, din nou fericit, de data asta în brațele actualei sale iubite. Vedeta a trecut printr-o perioadă critică din viața sa, când a ajuns în comă după o operație eșuată de micșorare a stomacului, făcută în Turcia.

Totul răul spre bine, iar pilotul român a decis că vrea să înceapă un nou capitol în viața sa. El și fosta sa soție, Isabela, au decis să meargă pe drumuri separate, în timp ce Daniel Onoriu și-a refăcut viața alături de o fostă jurnalistă.

Isabela Onoriu a povestit, recent, cum a decurs întâlnirea neașteptată cu fostul ei soț și actuala sa iubită. Totul s-a întâmplat într-un supermarket.

„Acum două zile am fost într-un supermarket și la două minute, în spatele meu, în același magazin, apare Daniel cu actuala sa iubită. Nu am avut niciun sentiment, nici de furie, nici de nimic, mi-am văzut de cumpărăturile mele și am plecat.

Nu a interacționat deloc cu mine. Am auzit când i-a zis tipei respective ‘uite-o pe Isabela’ și ea tot trăgea de el și îi zicea ‘hai să mergem’. Știu că este o tipă din Canada de vreo 43-44 de ani, de vârsta lui.

Vreau să mai spun și că după ce el a insistat să ne împăcăm, la o săptămână distanță, s-a întâlnit cu ea. Am auzit de la persoane care au fost în cercul nostru de prieteni că a dus-o deja în apartamentul unde am locuit noi doi, în patul nostru.

Am înțeles și că au făcut mâncare împreună, i-a făcut deja și cunoștință cu mama lui. Nu îmi pare rău de această situație. Eu cred că el a vrut să mă facă geloasă, dar nu i-a ieșit. Omul aruncă cu ce are în suflet: unul cu bunătate, altul cu răutate”, a declarat Isabela Onoriu, pentru Click!.

Fosta soție a lui Daniel Onoriu nu-și dorește împăcarea

Cei doi se află în plin proces de divorț, iar fosta sa parteneră de viață nu mai speră la împăcare. Deși a vrut să meargă la notar, ea a depus deja actele la Judecătoria Sectorului 1, pentru că așa a vrut celebrul pilot român: „Cred că o să se termine destul de repede divorțul. Am suficiente dovezi la mână. Mai ales că acum el are și o relație”, a precizat Isabela Onoriu.

Care au fost motivele care au dus la divorțul dintre Daniel și Isabela Onoriu

Pilotul român a fost cel care le-a povestit fanilor, de pe rețelele sociale, despre decizia de a divorța.

„Divorțez de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. De ce? O sa va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am văzut fotografia m-am îndrăgostit de ea. Am cerut-o de nevasta a doua zi, iar peste alte doua săptămâni mi-a devenit soție la starea civilă. In toți acești ani ne am plimbat in multe tari.

Excursii minunate si câteva tari exotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de doua ori, Abu Dabhi ETC…..Masina mea e pe numele ei, banii sunt toți pe cardul ei.

(...) Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa, dar pentru ca tu nu ma iubești si eu m-am răcit de tine, știu ca toată presa o sa scrie despre asta dar as mai vrea sa știți ceva despre mine: sunt un băiat care a copilărit in Damaroaia printre smardoi si am prins si eu ceva din viata de băiat de oraș, așa ca simt asta prea bine. Suntem împreuna de 6 ani si nu vrea sa facem copii. Asta e, nu ma mai doare nimic si abia astept sa ne vedem fiecare de viata lui separat’’, a scris Daniel Onoriu în mediul online.

Într-un interviu pentru Fanatik, Isabela Onoriu i-a dat replica fostului ei soț, explicând faptul că nu conceperea unui copil ar fi problema.

„Sunt multe de spus, dar ce să mai comentez? Oricum, nu mai există nicio cale de împăcare, nu îl iert indiferent de ce ar mai face. (...) Normal, vom divorța. Nu mai locuim împreună de ceva timp, suntem separați. Am plecat, stau într-un apartament, o iau de la 0 cu totul.

Faptul că nu voiam să facem copil e motivul despărțirii? Păi asta este cea mai mică problemă, chiar dacă așa ar fi fost. Asta e scuza lui, să aibă acoperire, chiar nu a fost discuția asta.

Totul a pornit de la nebunia lui de a se reapuca de curse. Asta în condițiile în care el nu se prea poate ține pe picioare, nu se hidratează cum trebuie. Vă spun, sunt multe altele în joc, nu că nu vreau eu să fac un copil. Asta chiar ne și lipsea acum, un copil… Păi el e un copil de care trebuie să ai grijă”, a explicat Isabela Onoriu.

