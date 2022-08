Daniel Onoriu divorțează de soția lui: "Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa!". Ce detalii a scos din adâncurile intimității.

Daniel Onoriu a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că va divorța de soția lui, Isabela. Acesta i-a transmis și ei un mesaj., în mod direct: “Isabela, te-am iubit din prima clipă”. Bărbatul care în urmă cu câteva luni a trecut prin cea mai grea experiență a vieții sale și a fost în comă, privește acum viața cu alți ochi și pare că vrea o schimbare totală.

Daniela Onoriu vrea să divorțeze de soția lui. Ce detalii a scos din intimitatea relației și ce ar sta la baza deciziei de a se despărți

Pilotul român s-a destăinuit prin intermediul rețelelor de socializare și a vorbit tuturor despre clipele care l-au făcut să ia această decizie. Ce i-a transmis soției sale public.

‘’Divorțez de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. De ce? O sa va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am văzut fotografia m-am îndrăgostit de ea. Am cerut-o de nevasta a doua zi, iar peste alte doua săptămâni mi-a devenit soție la starea civilă. In toți acești ani ne am plimbat-o in multe tari.

Excursii minunate si câteva tari exotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de doua ori, Abu Dabhi ETC…..Masina mea e pe numele ei, banii sunt toți pe cardul ei.

Sunt romantic, o sa va dau doua exemple: M-am dus intr-o seara la un nene care vindea flori si am luat un buchet frumos si i-am zis sa vadă la ce terasa stam si a venit la noi la masa unde i-a dăruit florile.

In Egipt i-am luat un lanț destul de mare, de fapt 3, dar unul era mare si l-am rugat pe recepționer sa ma urmărească si sa o premieze cu titlul: noi hotelul etc oferim cate un cadou lunar celei mai frumoase femei din resort. Cu toate astea femeia asta nu apreciază nimic. M-a lăsat singur prin tara, călătoresc singur, azi mi-a dat KO cand mi-a zis ca nu vine cu mine la curse. Ea știe prea bine ca aceste curse înseamna totul pentru mine.

Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa, dar pentru ca tu nu ma iubești si eu m-am răcit de tine, știu ca toată presa o sa scrie despre asta dar as mai vrea sa știți ceva despre mine: sunt un băiat care a copilărit in Damaroaia printre smardoi si am prins si eu ceva din viata de băiat de oraș, așa ca simt asta prea bine. Suntem împreuna de 6 ani si nu vrea sa facem copii. Asta e, nu ma mai doare nimic si abia astept sa ne vedem fiecare de viata lui separat’’, a scris pilotul de curse pe rețelele de socializare.

Pilotul de curse a ajuns în comă în urma unei operații de micșorare a stomacului, realizată prost în Turcia. A văzut moartea cu ochii, o țară întreagă s-a rugat pentru sănătatea lui și iată că s-a pus pe picioare și este pregătit să înceapă viața de la capăt.

