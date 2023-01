Cum a reușit Micutzu să slăbească 50 de kilograme. Dieta care l-a ajutat să se mențină în formă

Publicul larg l-a cunoscut pe Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, pe vremea când acesta purta măsuri ceva mai largi la haine. Comediantul s-a speriat însă în urmă cu câțiva ani, când și-a dat seama că ajunsese la aproape 170 de kilograme, iar acest lucru i-ar putea pune serios sănătatea în pericol.

Micutzu a decis astfel să își schimbe radical stilul de viață în urmă cu 3 ani și să rezolve problema greutății în exces, totul pornind de la mesele zilnice. De-a lungul timpului, urmăritorii săi s-au întrebat ce fel de dietă a ținut artistul pentru a ajunge la rezultatele din prezent, iar acesta a dezvăluit „secretul”.

Citește și: România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Micutzu a dat-o pe engleză: „We’re back in the platou”. Vezi ce a urmat

Cum a reușit Micutzu să slăbească fără o dietă prea strictă. La ce alimente a renunțat comediantul

Comediantul a reușit să slăbească în jur de 50 de kilograme după ce a renunțat la anumite obiceiuri alimentare, iar urmările au fost unele pozitive. După ce și-a dat seama că poate avea grave probleme de sănătate din cauza numărului mare de kilograme, Micutzu nu s-a înfometat, ci a decis să elimine din meniul său zilnic câteva alimente care sunt considerate „inamicii” siluetei.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a mărturisit Micutzu.

Citește și: Finala iUmor, sezonul 12. Micutzu, invitatul special a luat cu asalat scena cu un număr de stand-up inedit. “Domnu Pikachu”

Comediantul a mai dezvăluit că devenise, într-o perioadă, dependent de mâncare. Acesta a explicat totodată că și stilul de viață dezordonat a contribuit la acumularea kilogramelor în plus, astfel că și-a schimbat, treptat, obiceiurile. Micutzu recunoaște că mânca foarte mult, iar masa cea mai bogată o avea seara, atunci când suntem sfătuiți să mâncăm cât mai puțin sau deloc.

„Doar mâncarea a scăpat de sub control. (..) Seara rupeam când venea vorba de mâncare”, a mai mărturisit el.

Cosmin Nedelcu, în vârstă de 37 de ani, se bucură în prezent de succes atât în stand up comedy, domeniul care l-a făcut faimos, dar și în industria cinematografică. Comediantul este tot mai prezent în spațiul public în ultimii ani, iar cel mai recent proiect al său este filmul Teambuilding, ecranizare care a stârnit numeroase reacții în sfera media.

Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Aurului ▶ Vezi noul episod America Express în AntenaPLAY