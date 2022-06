România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Micutzu a dat-o pe engleză: „We’re back in the platou”. Vezi ce a urmat

Finala România are Roast a început în forță. În ultimul episod al sezonului 1, echipele participă la confruntarea supremă a roast-ului, pe pământ cunoscut, chiar în București. Pentru prima dată în acest sezon, Micutzu însoțește echipele la probele de pe teren și la finalul serii, vom afla echipa câștigătoare România are Roast, sezonul 1.

De asemenea, ultima ediție a venit cu schimbări și în componenta echipelor. „În finală nu veți mai fi 5 pârși și 5 marmote, ci veți fi 6 în fiecare echipă. Andrei Ungureanu și Rikito vă vor ajuta”, a anunțat prezentatorul TV la începutul emisiunii.

România are Roast sezonul 1, episodul 7 din 22 iunie 2022. Micutzu și Radu Bucălae, schimb de replici savuros în engleză

La cea de-a doua probă din Capitală, Cosmin Natanticu, Mincu, Maria Popovici, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Radu Bucălae, Teodora Nedelcu și Teo Ioniță, Andrei Ungureanu și Rikito au desemnat doi reprezentați care au fost nevoiți să găsescă câte 5 oameni pe care să îi convingă să mânânce preparate tradiționale românești.

Citește și: România are Roast sezonul 1, episodul 4 din 1 iunie 2022. Teo Ioniță și Radu Bucălae au prezentat adevăratele știri din Muntenia

Atât Pârșii circumspecți, cât și Marmotele vesele au mizat pe străini și turiști și se pare că strategia lor a funcționat pentru că s-au descurcuat foarte bine. Întorși în platou, Micutzu a dat-o și el pe engleză și nu s-a putut abține să nu îl ia la roast pe Radu Bucălae.

„And we’re back in the platou”, a spus prezentatorul TV.

„Cum ți s-a dus engleza, Radule. A început foarte bine. A început cu „If you want to eat something here””, a mai spus el cu un accent englezesc perfect, care l-ar face gelos pe Mihai Bendeac. „Și s-a dus la „C’mon, eat, what you can eat. C’mon, now!”, a mai glumit el.

„Pe accente sunt zeu”, a răspuns Radu Bucălae.

Despre România are Rost, sezonul 1, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță își unesc forțele în cea mai nouă emisiune de la Antena 1, România are Roast.

Membri echipelor Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se luptă pentru a cuceri regiunile României în cea mai aprigă competiție de roast și pentru premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții. România are Roast este moderată de Micutzu, iar muzica ce unește toate regiunile este asigurată de Loredana și invitații ei.

Citește și: România are Roast sezonul 1, episodul 6 din 15 iunie 2022. Micutzu, înlocuit în rolul de prezentator. Cine i-a luat locul

Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt trimișii lui Micutzu în călătoria celor două echipe prin țară, Andrei Ungureanu însoțind echipa Pârșilor circumspecți și Rikito Watanabe fiind alături de Marmotele vesele.

Telespectatorii sunt invitați să urmărească România are Roast, singura emisiune de roast din țară, în fiecare miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Show-ul integral necenzurat e disponibil pe AntenaPLAY, astfel încât experiența România are Roast să fie completă și distracția garantată pentru fanii emisiunii.