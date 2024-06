Cum a „umilit-o” Geta Sterp pe Daniela Iliescu, partenera lui Culiță Sterp, în mediul online. Are legătură cu Carmen de la Sălciua

Într-un recent val de dezvăluiri și reacții pe rețelele sociale, familia Sterp este din nou în centrul atenției publicului, în special datorită tensiunilor dintre Daniela Iliescu, prtenera lui Culiță Sterp, și mama acestuia, cunoscută ca mama Geta.

Pe fondul acestor tensiuni, Ileana Sterp, sora lui Culiță, a declarat că ar fi mai bine pentru familia lor să nu își mai spele rufele în public, dar situația pare să fi scăpat de sub control.

Geta Sterp, sora cea mică a lui Culiță, cunoscută pentru sinceritatea și firea sa directă, a intervenit în acest conflict familial. Deși a încercat să nu amplifice controversa, Geta n-a mai rezistat și a decis să își exprime public părerea. Ea s-a filmat pe muzica artistei Carmen de la Sălciua, fosta cumnată a familiei, ceea ce a generat numeroase reacții și speculații pe rețelele sociale.

Postarea Getei Sterp pe TikTok, în care asculta melodiile lui Carmen de la Sălciua, a fost interpretată de mulți drept o provocare la adresa Danielei Iliescu. Comentariile nu au întârziat să apară, un utilizator afirmând că Geta "îi face în ciudă Danielei, ascultând-o pe Carmen." Răspunsul ironic al Getei nu s-a lăsat așteptat: „Îmi pasă maxim și de una și de alta.”

Un alt comentariu a remarcat schimbarea de atitudine a Getei: „Până acum n-o suporta pe Carmen, acum îi ascultă muzica.” Geta a clarificat că muzica artistei i-a plăcut întotdeauna, răspunzând: „Melodiile i le-am ascultat mereu. Ce vrei dacă îmi plac?”

Problemele dintre Daniela Iliescu și familia Sterp par să fie mai vechi. Deși Daniela și Culiță Sterp formează un cuplu de ani buni și au un băiețel împreună, pe nume Milan, relația dintre Daniela și soacra sa, mama Geta, nu a fost niciodată armonioasă. De asemenea, relația dintre Daniela și Ileana Sterp s-a deteriorat, deși cele două erau foarte apropiate la un moment dat, Ileana fiind chiar nașa lui Milan.

Scandalul din familia Sterp continuă să fie un subiect de interes pentru public, alimentat de intervențiile și reacțiile membrilor familiei pe rețelele sociale. Deși Ileana Sterp a sugerat că ar fi mai bine ca familia să își rezolve problemele în privat, tensiunile par să iasă la iveală constant, alimentând speculațiile și curiozitatea publicului. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și dacă familia Sterp va reuși să găsească o cale de reconciliere, potrivit cancan.ro.

Cum s-au cunoscut Daniela Iliescu și Culiță Sterp

Cei doi au o relație de trei ani, însă se știu din adolescență, mai exact de pe vremea când erau colegi de liceu, în aceeași clasă, trecând mai mult de un deceniu. Chiar dacă s-au separat, la un moment dat, drumurile lor i-au adus din nou împreună.

„Ăsta e albumul nostru din liceu, știți că noi am fost în aceeași clasă. Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, spunea, pe canalul său de YouTube, Culiță Sterp.

După o căsnicie eșuată a manelistului, Culiță Sterp și-a dat seama, de fapt, că jumătatea sa este chiar fosta sa colegă de liceu. Cântărețul este cel care i-a dat de înțeles Danielei că ea este femeia cu care vrea să-și întemeieze o familie.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă.

La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săptămână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri', spunea Daniela, acum ceva vreme, potrivit Viva!.