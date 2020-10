Cum arată acum fiica Bellei și a lui Edward din Twilight. Mackenzie Foy, greu de recunoscut

Mackenzie a devenit faimoasă datorită rolului său din saga Twilight. În prezent, frumoasa actriță are 19 ani și pozează pentru coperțile diverselor reviste renumite. Ea este și model și lucrează cu diverse branduri de haine, precum Chanel.

Succesul obținut din rolul ei în saga Twilight a ajutat-o pe actriță să primească numeroase alte roluri importane. Frumoasa Mackenzie lucrează în prezent la o nouă adaptare a filmului Black Beauty, jucând rolul lui Jo Green, în vârstă de 17 ani. După moartea părinților săi, Jo dezvoltă o legătură inseparabilă cu un cal.

Acest nou proiect a făcut-o pe Mackenzie să îndrăgească foarte mult caii, iar acum are o nouă pasiune pentru călărie. Noua adaptare a filmului va fi disponibilă pe Disney + începând cu 27 noiembrie. Mackenzie Foy are o carieră promițătoare de vreme ce ea a jucat și în The Nutcracker, dar și în Interstellar și The Conjuring.