Cum arată acum Jake Lloyd, puștiul-minune din "Goana dupa cadouri". Ce s-a ales de cariera lui după ce a jucat cu Arnold

Jake avea doar 10 ani când a debutat pe marile ecrane în rolul lui Anakin. Pentru acest rol, el a primit și premiul de cel mai bun actor în rol secundar la categoria de artiști tineri. Când a crescut și a depășit momentul culminant al succesului său din copilărie, el a continuat să devină celebru, dar de această dată el ajungea pe primele pagini ale publicațiilor din cu totul alte motive.

Devenind ținta tabloidelor și al bullying-ului la școală după rolul din Star Wars, Jake a renunțat la actorie în 1999. În același an, el a mai filmat și pentru filmele "Madison" și "Die With Me", deși cele două filme au apărut pe marile ecrane doi ani mai târziu.

Jake a decis să se concentreze pe o altă arie a filmografiei, devenind regizorul unui documentar în 2012. Documentarul avea în centru povestea unor refugiați tibetani în India.

În 2012, Jake s-a înscris la facultate pentru a studia film și psihologie la Colegiul din Columbia. Din nefericire, el a renunțat după doar un semestru. Din acel moment, nenorocirile s-au ținut lanț.

Jake se confruntă cu probleme grave