Cum arată acum Mihaela Tatu, după ce a slăbit 30 de kilograme. Care a fost metoda prin care a reușit să scadă în greutate așa mult

Cu voință și disciplină, Mihaela Tatu a reușit să transforme radical aspectul său fizic, ajungând la o greutate ideală care i-a adus nu doar o siluetă frumoasă, dar și o stare de sănătate îmbunătățită.

Vedeta a împărtășit recent detalii despre parcursul său și metodele pe care le-a adoptat pentru a slăbi, inspirând pe mulți fani cu transformarea sa remarcabilă.

Cum arată Mihaela Tatu în prezent, după ce a slăbit impresionant de mult. Cum a reușit să scape de kilogramele în plus

Într-un interviu recent, Mihaela Tatu a subliniat importanța voinței și disciplinei în procesul său de slăbire. Potrivit vedetei, aceste două calități sunt esențiale indiferent de metoda aleasă pentru a elimina kilogramele în plus. Ea a subliniat că slăbirea nu este un proces simplu, ci necesită un angajament constant și o hotărâre de a adopta un stil de viață sănătos.

„Procesul, indiferent ce metodă alegi ca să dai jos kilogramele, are două ingrediente la care nu trebuie să renunţi pentru că sunt de baza: voinţa şi disciplina. Eşti ceea ce alegi să fii. (…) Iau o pauză, în pauza aia de două luni am grijă nu să mai dau jos, ci să mă menţin, apoi iar încep. (…) În ziua respectivă mănânc, a doua zi am grijă şi încep iar cu voinţă şi disciplină. Am învăţat să mă abtin. Dacă nu poţi, atunci eşti ceea ce accepţi tu să fii', a povestit Mihaela Tatu, potrivit viva.ro.

Mihaela Tatu a dezvăluit că unul dintre primele pași în călătoria sa către o siluetă mai suplă a fost utilizarea tratamentelor corporale, masajului și vacuumului. Aceste metode au avut un impact semnificativ, iar în prima lună s-au pierdut 7-8 kilograme. Încurajată de rezultatele inițiale, vedeta a căutat și consultanță specializată pentru a-și optimiza regimul alimentar și rutina de exerciții.

Am reușit să ajung la o greutate ideală cu ajutorul tratamentelor corporale, a masajului și a vacuumului. În prima luna s-au dus 7-8 kilograme. Acest lucru m-a încurajat să merg mai departe și am apelat și la un nutriționist de la București, dar si la un antrenor din Oradea, cu ajutorul cărora am făcut minuni cu corpul meu', spunea vedeta cu ceva timp în urmă.

Mihaela Tatu a subliniat că decizia de a slăbi a fost motivată în primul rând de sănătatea sa. Problemele de sănătate precum tiroida, vertebre tasate și o ruptură de ligament încrucișat și menisc au fost semnalele de alarmă care au determinat-o să acționeze serios pentru a-și îmbunătăți starea fizică și mentală.

'Eu întotdeauna m-am îngrășat din cauza problemelor de sănătate. Am făcut ordine, obiectivul meu de acum 2 ani, era așa: să am grijă de starea mea de sănătate care să genereze slăbitul și să slăbesc pentru a genera o stare de sănătate bună. Greutatea în plus, kilogramele în plus: 1 – Tiroida mea vraiște, 2 – vertebre tasate, eu am ruptură de ligament încrucișat și menisc, trebuia să fiu subțirică, tocmai ca să am cât mai puțină greutate pe genunchi. Diabetul? Nu am, dar spre încolo mă îndreptam. Am avut 99 kilograme, 98.600, fără un 1,400 kg nu am avut suta. Atunci m-am speriat, a fost rău! Și eu sunt foarte energică, mă duc stânga, dreapta, am început să gâfâi și când urcam scările, când mă aplecam să mă închid la încălțăminte', a mărturisit Mihaela Tatu.

Mesajul său inspirațional este clar: cu angajament și sprijin adecvat, fiecare persoană poate să-și atingă obiectivele de slăbire și să-și îmbunătățească calitatea vieții.