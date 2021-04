Cum arată acum și ce mai face Mirela Stoian. Actrița a făcut spectacol cu rolul său din "Vacanța Mare"

La finalul anilor 1980, Mirela Stoian făcea spectacol cu talentul său remarcabil și cu interpretarea perfectă a personajului "Lila", fiica cuplului Costel (Radu Pietreanu) și Leana (Mugur Mihăescu) și sora lui Axinte (Florin Petrescu). Anii au trecut, iar actrița s-a retras din lumina reflectoarelor și departe de ochii curioșilor.

Mirela Stoian a cucerit simpatia publicului cu spiritul său inocent și cu frumusețea deosebită, însă odată foarte puțini își mai aduc aminte de ea. De asemenea, actrița nu și-a mai găsit de muncă de mai bine de 5 ani, lucru care a făcut-o să treacă prin momente dificile, relatează Viva.ro.

Cum arată Mirela Stoian acum

Deși timpul a trecut, actrița a rămas la fel de frumoasă și cu zâmbetul pe buze, chiar dacă a avut parte de momente grele. Mirela Stoian nu este atât de activă pe rețelele sociale, unde postează foarte rară, însă îi încântă de fiecare dată pe toți cu aspectul său fizic.

Citește și: Ce soție frumoasă are Axinte. Cum arată Carmen Petrescu la 42 de ani

Timpul și-a pus amprenta asupra aspectului său fizic, însă frumoasele trăsături ale feței ies în evidență și acum. Cei care au îndrăgit-o și au urmărit-o la "Vacanța Mare" sunt foarte atenți la postările ei și îi comentează de câte ori prin ocazia, drept dovadă stau imaginile de pe contul de Facebook.

Ce spune Mirela Stoian despre viața sa

După ce "Vacanța Mare" a dispărut de pe micile ecrane ale telespectatorilor, nici de Mirela Stoian nu s-a mai auzit nimic. Actrița a mai avut câteva apariții ocazionale în cadrul emisiunilor, însă în ultima perioadă a fost absentă din lumina reflectoarelor.

Mirela Stoian a mărturisit în urmă cu ceva timp că nu simte lipsa personajului Lila, însă acum trece prin momente grele din cauza problemelor cu banii. Deși nu vorbește des despre viața ei personală, aceasta a mai dezvăluit faptul că sora și părinții ei sunt persoanele care îi sunt aproape și o ajută.

Citește și: Celebrul Axinte, condamnat la închisoare. Prima reacţie a actorului

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de «greutatea» acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de muncă în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram «Lila» am avut salarii foarte bune, am trăit decent. Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi.

Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri şi nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută!", a spus Mirela Stoian în urmă cu ceva vreme, conform sursei citate.