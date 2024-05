Cum arată acum și cu ce se ocupă fosta soție a lui Răzvan Simion. Diana s-a recăsătorit

Răzvan Simion, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV. El se pregătește de nuntă cu iubita lui Daliana Răducan.

Răzvan Simion are success în viața profesională, cu matinalul pe care îl prezintă, dar se mândrește cu realizările din viața personală.

Prezentatorul TV are doi copii frumosi din prima lui căsătorie, cu Diana Simon, pe Ianca și Tudor. În prezent, Răzvan se pregătește de nuntă cu Daliana Răducan, frumoasa lui iubită.

Ce mai face și cum arată acum Diana Simion

În trecut, prezentatorul TV s-a iubit doar cu femei superbe. El și Diana au decis să divorțeze în 2015, după ce și-au dat seama că iubireaa dintre ei s-a stins. De atunci, fosta soție a lui Răzvan Simion a renunțat la viața publică și duce acum o viață discrete, departe de ochii curioșilor.

Răzvan și Diana au fost căsătoriți timp de 15 ani și au împreună doi copii superbi, pe Tudor și pe Ianca. Cei doi sunt lumina ochilor lor și de dragul lor, prezentatorul TV și fost lui soție au rămas în relații bune după divorț.

După perioada dificilă care a urmat divorțului, Răzvan s-a iubit cu Lidia Buble, celebra cântăreață. La 4 ani de la divorțul de Răzvan Simion, Diana s-a recăsătorit. Ea l-a cunoscut pe Radu Biță, cel care i-a devenit soț ulterior, și împreună trăiesc acum o frumoasă poveste de dragoste.

Pe lângă dedicarea ei pentru familie, Diana s-a focusat foarte mult și pe cariera ei și acum deține un cabinet de psiholog unde profesează.

Diana locuiește la Timișoara alături de soțul ei și de copii ei, Tudor și Ianca. La vârsta de 46 ani, Diana se poate considera o femeie împlinită. E într-o formă fizică de invidiat, arătând mult mai tânără, are doi copii frumosi cu care se mândrește, un soț iubitor și o carieră exact cum visa.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea Facultății de Psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă ține chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate.

Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut. Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot', a transmis Diana Simion, în urmă cu mai mult timp, chiar după absolvire.

Acum ea și soțul ei duc o viață liniștită la Timișoara, departe de ochii lumii și lumina reflectoarelor.

“Ne cunoaștem de vreo 20 de ani, însă abia acum… Ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat și s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniștit. Diana mă ajută, ne susținem reciproc”, a spus soțul ei, Radu Biță.

Chiar dacă nu a funcționat căsnicia lor, Răvan Simion și Diana și-au găsit acum jumătățile potrivite și se bucură în prezent de noile lor relații.