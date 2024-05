Răzvan Simion și Daliana Răducanu se pregătesc pentru nuntă. Când va avea loc marele eveniment și ce detalii au oferit cei doi

Răzvan Simion, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, se pregătește de nuntă. El și iubita lui, Daliana Răducanu, se vor căsători în această vară.

Pentru Dalianaa Răducanu și Răzvan Simion, pregătirile de nuntă sunt în toi. Într-un podcast recent, Daliana Răducanu a detaliat cum se desfășoară pregătirile pentru nunta cu Răzvan Simion.

În această vară, Daliana și Răzvan vor deveni soț și soție. După cererea în căsătorie și logodna celor doi, Răzvan și Daliana se gândeau la un eveniment restrâns. Între timp, planurile lor s-au schimbat, după cum a povestit Daliana într-un podcast recent la care a fost invitată.

Prezentatorul TV și iubita lui sunt deja logodiți de un an, iar vara aceasta va avea loc cel mai important eveniment din viața lor.

Daliana a mai vorbit și despre trecerea ei de la architect și designer de interior la a fi și persoană publică, după ce și-a început relația cu Răzvan Simion.

“La începutul relației, oamenii erau extrem de curioși. Oriunde intram cu Răzvan, oamenii se uitau insistent la noi. Îmi aduc aminte că atunci când ne-am mutat împreună, am ieșit pe terasa blocului unde locuiam împreună și ne-am trezit efectiv cu paparazzii la geam. (…) Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a mai întâmplat, dar a trebuit să fac față la foarte multe situații cu care m-am obișnuit astăzi. (…) Am evoluat foarte mult împreună”, a povestit Daliana în timpul podcastului.

“Nu sunt obișnuită să vorbesc în public. Întrebările au fost grele, foarte personale. Am emoții despre cum va fi primit. M-am deschis cu tot sufletul și am spus lucruri pe care nimeni nu le știe nimeni despre mine”, a scrs frumoasa brunetă într-o postare pe Instagram.

Chiar dacă nu a dezvăluit data exactă a nunții, Daliana a vorbit despre pregătirile cu care sunt preocupați. Iubita lui Răzvan Simion a avut o perioadă destul de aglomerată în care s-a ocupat de toate detaliile, iar acum, ea a poestit că totul e pus la punct.

Cei doi așteaptă entuziasmați ziua cea mare, unde familia și prietenii vor fi alături de ei să își celebreze iubirea. Ei au trimis deja invitațiile tuturor celor pe care îi așteaptă la nuntă.

Partea cea mai grea, adică alegerea rochiei de mireasă, deja s-a întâmplat. Daliana nu a dat detalii despre cum va arăta rochia, dar având vedere că este o femeie extrem de elegantă, cu gusturi rafinate, cu siguranță a ales un model care să îi pună în evidență silueta suplă.

“Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a povestit Daliana.