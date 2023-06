Cum arată Ana Bodea în costum de baie, la piscină. Actrița din Lia - Soția soțului meu s-a lăsat fotografiată fără inhibiții

Ana Bodea este actrița principală din serialul Lia- soțulu meu. A câștigat rapid simpatia fanilor prin intermedul calităților actoricești și a frumuseții sale. Cu toate că a devenit cunoscută, actrița este o persoană discretă și preferă să păstreze mare parte din viața privată strict pentru ea. Cu toate acestea, Ana Bodea și-a surprins fanii astăzi cu o fotografie în costum de baie. Iată cum s-a lăsat fotografiată actrița din serialul Lia - Soția soțului meu.

Cum arată Ana Bodea în costum de baie. Fotografia care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

Ana Bodea se bucură din plin de vacanța de Rusalii și a profitat de vremea frumoasă pentru a face plajă. Actrița și-a etalat formele de invidiat într-un costum de baie albastru deschis. Ana Bodea, în vârstă de 22 de ani, se bucură de soare la piscină în primele zile de vară, iar fanii nu mai încetează să o complimenteze. Cu ochelari de soare, coafură lejeră, fără machiaj, dar cu un zâmbet larg pe față, Ana Bodea s-a lăsat fotografiată într-o ipostază incendiară.

„Dacă ai nevoie de mine, sunt sub soare”, este descrierea pusă de Ana Bodea în dreptul imaginilor postate în mediul online, semn că vrea ca zilele acestea să se bucure de vacanță.

Internauții nu au putut să nu observe abodemenul plat și talia de viepse. Mai mult, formele generoase pe care le deține Ana Bodea i-au atras numeroase complimente în mediul online.

„Doamne ce frumusețe”, „Absolut minunată ești 💙🤍A venit vara o data cu tine😍💙”, „Cea mai frumoasa💘”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani la fotografia postată cu puțin timp în urmă și care a strâns deja aproape 10.000 de aprecieri.

Ce are în comun Ana Bodea, actrița principală din serialul Lia - Soția Soțului meu, cu personajul pe care îl interpretează

Ana Bodea este actrița principală din serialul Lia - Soția Soțului meu. Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului este difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit?

Ana Bodea are mai multe lucruri în comun cu Lia, personajul pe care îl înterpretează în serial. Precum ea, a făcut balet la Balșoi, dar a renunțat la 18 ani. Întrebată de fani de ce a ales să renunțe la dans, actrița a spus că și-a dat seama când a ajuns la maturitate că baletul nu o împlinește suficient de mult și ar vrea să urmeze un alt drum în viață.

Ana Bodea, despre motivul pentru care a renunțat la balet. Ce are în comun frumoasa actriță cu personajul pe care îl interpretează

De asemenea, atât Lia cât și Ana Bodea sunt alergice la ouă încă din copilărie.

Episoadele integrale ale serialului Lia - Soția soțului meu pot fi văzute integral pe AntenaPlay.

