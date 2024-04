Cum arată apartamentul în care locuiesc Oana și Viorel Lis. Soția fostului primar a vândut mai multe obiecte din casă

Viorel și Oana Lis locuiesc într-un apartament modest din Capitală. Soții au fost nevoiți să vândă mai multe lucruri din casă, între care obiecte de decor și icoane, pentru a face rost de bani. Iată imagini din interiorul locuinței!

Viorel Lis, în vârstă de 80 de ani, s-a mutat acum câțiva ani cu soția sa, Oana Lis, în vârstă de 45 de ani, într-un apartament cu trei camere din Capitală. În urmă cu câțiva ani, soția fostului edil a făcut o prezentare a casei lor, atunci când i-a lăsat pe reporterii unui post de televiziune să le calce pragul. Iată cum arată în interior!

Imagini din casa în care locuiesc Oana și Viorel Lis

Oana Lis a făcut turul casei sale și a arătat în detaliu apartamentul în care locuiește cu Viorel Lis. Casa celor doi este dotată cu trei camere, o bucătărie generoasă și o baie. În sufragerie se află un televizor cu plasmă, o canapea de culoare deschisă și mai multe icoane.

„L-am cumpărat acum câțiva ani, dar nu l-am terminat de amenajat, de decorat, știi cum sunt femeile.”, spunea, în urmă cu trei ani, vedeta, citată de Libertatea și Revista Viva.

În ceea ce privește bucătăria, aceasta este open-space, decorată cu mobilă albastră, fiind dotată cu multe ustensile și electrocasnice. La acea vreme, și Viorel Lis a făcut câteva declarații cu privire la casa în care trăiește:

„Când am plecat din primărie, a fost o categorie de oameni care nu mă mai băgau în seamă. Unii, din invidie, mai ales rudele, nu mai vorbesc cu mine. Vezi, Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns. Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta.”, spunea acesta, citat de sursele menționate mai sus.

Aici imagini din apartamentul în care locuiesc Oana și Viorel Lis:

Oana Lis a scos la vânzare lucruri din apartament ca să facă rost de bani: „Nu este nicio rușine”

Între timp, apartamentul în care locuiesc Oana și Viorel Lis a suferit unele modificări, deoarece, anul trecut, vedeta a vândut mai multe bunuri din casă, printre care obiecte de decor, cărți și icoane, pentru a face rost de bani.

Se pare că Viorel Lis nu a fost neapărat de acord cu ideea, pentru că, spune ea, este atașat de lucrurile sale.

„Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (nr. cu aur).

Am acasă multe lucruri, pentru că și din hainele mele… eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane, Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea, a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi.”, declara Oana Lis la Xtra Night Show, citată de Revista Viva.