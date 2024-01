Traumele prin care Oana Lis a trecut în copilărie, din cauza tatălui ei. Cadoul sexual pe care ea l-a primit de la el, la 14 ani

Oana Lis, cunoscută publicului larg ca soția politicianului Viorel Lis, a ales să-și împărtășească o parte dintre traumele din copilărie, dezvăluind impactul devastator al temperamentului violent al tatălui său.

Într-un interviu emoționant, Oana a deschis ușile întunecate ale trecutului său, în speranța că povestea ei va sensibiliza societatea asupra efectelor dureroase ale violenței asupra copiilor.

Oana Lis, despre traumele din copilărie. Ce cadou indecent i-a făcut tatăl ei la 14 ani

Traumele din copilărie pot lăsa cicatrici adânci și pot influența viitorul unei persoane în mod semnificativ. Oana Lis, femeie puternică și aparent plină de viață, a ales să-și împărtășească povestea pentru a arăta că, indiferent de statutul social sau de aparențe, nimeni nu este imun la impactul negativ al violenței domestice.

Citește și: Viorel Lis, uimit că Oana Lis nu l-a părăsit: „Nu m-a lăsat, cu toate că la ora actuală nu am câștiguri mari”. Ce a declarat

În timpul interviului, Oana a vorbit deschis despre tatăl său și despre modul în care temperamentul violent al acestuia a lăsat urme adânci în inima și mintea ei. A povestit momente tulburătoare din copilărie, în care s-a simțit nesigură și vulnerabilă în propria sa casă, un loc care ar trebui să fie refugiu și siguranță pentru fiecare copil.

”Tata m-a terorizat pe mine și pe mama, era violent, agresiv, manipulator. Mama mea avea două semne pe creieri când a murit. La 35 de ani să mor înseamnă că s-a întâmplat ceva, o bătea foarte grav. Cele mai multe răni (emoționale) le avem din familie. La 14 ani tatăl meu mi-a făcut cadou un vibrator. Tatăl meu era fost pușcăriaș, pentru tentativă de omor, un tip manipulator, o personalitate dublă din punctul meu de vedere, foarte haios în realitate și foarte agresiv în particular”, a spus Oana Lis în podcastul Florentinei Fântânaru, potrivit cancan.ro.

Iată ce a mai povestit ea:

”Noi eram invidiați de ceilalți în societate și atunci mie îmi era greu să vorbesc de cât de agresiv și de violent este cu noi, când el, în societate, avea bani, discotecă. Era admirat. A fost vorba de abuz: emoțional, sexual și agresivitate, deci toate tipurile de abuz. Când l-am confruntat a zis că a făcut-o din iubire. Cu mama am stat foarte puțin, de la două săptămâni m-a crescut bunica, iar copilul meu interior nu a avut parte de iubirea mamei, declarațiile, îmbrățișările vitale în creșterea echilibrată a unui copil”, a mai spus Oana.

Oana Lis speră că povestea ei va contribui la schimbarea percepției asupra violenței domestice și va încuraja oamenii să acționeze în sprijinul victimelor. În lupta ei pentru vindecare și pentru a se elibera de umbrele trecutului, Oana a vorbit despre trecutul ei dureors.

Citește și: Viorel Lis a ajuns în scaun cu rotile! Imaginea de pomină cu Oana Lis în timp ce stă în brațele acestuia: „Mereu împreună”

Cum s-au cunoscut Oana și Viorel Lis: „Parcă a fost ieri”

Oana și Viorel Lis s-au cunoscut în urmă cu 25 de ani, pe vremea când ea era angajată la Primăria Capitalei, iar el era primar. Cu toate că a fost judecată pentru diferența de vârstă dintre ei, ea având pe atunci 18 ani, iar el 35, Oana Lis i-a rămas mereu alături, potrivit Viva.

„Parcă a fost ieri. Nu știu sincer... Dacă vreodată aș rămâne singură... Nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (…) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (…) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste.”, a spus Oana Lis, în urmă cu ceva timp, citată de sursa menționată mai sus.