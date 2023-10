Cum arată azilul în care stă Irinel Columbeanu. Imagini din căminul de bătrâni în care e internat fostul milionar

Irinel Columbeanu a luat decizia să se mute într-un cămin pentru persoane vârstnice după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Iată cum arată locația în care stă fostul milionar.

Luxul rămâne doar o amintire pentru Irinel Columbeanu. După ce a pierdut casa din Izvorani, în 2012, și ulterior toate milioanele câștigate din afaceri, acesta a fost nevoit să trăiască modest. În ultimii ani, a locuit cu chirie într-un apartament și a condus o mașină simplă, de rând.

Din păcate, problemele i-au afectat starea de sănătate. După două accidente vasculare cerebrale, starea fostului milionar s-a degradat considerabil, astfel că s-a retras într-un azil.

Însă problemele nu s-au încheiat aici. Deși spune că e liniștit, Irinel nu ar avea bani să achite internarea și, până primește pensia pentru anii de muncă, e ajutat de prieteni și proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești, comuna Snagov.

Cum arată azilul în care stă Irinel Columbeanu

”Un cămin de lux unde atmosfera caldă și liniștită ca în familie. Este un loc în care cei în vârstă își pot petrece timpul așa cum doresc, activități, evenimente, plimbări.”, așa este descris azilul în care este internat Irinel Columbeanu pe site-ul batranifericiti.ro.

În informațiile furnizate pe pagina menționată se precizează faptul că actuala Fundația Sf. Ioan, așa cum a numit-o proprietarul Ion Cassian, are camere cu 2, maxim 3 paturi, grup sanitar, TV și șifonier pentru lucruri personale.

Ba mai mult, în locație există o piscină exterioară cu fântână arteziana și beneficiarii au acces la internet, TV, jocuri de societate și pot grădinări, dacă doresc.

În imagini se observă că în camere azilului din Ghermănești există mobilier maro, aer condiționat și o baie simplă. În exterior, mult spațiu verde, bănci și alei pe care beneficiarii se pot plimba.

Spre deosebire de vecinii săi, Irinel Columbeanu are propria cameră, a dat asigurări Ion Cassian. 3-4.000 de lei l-ar costa pe fostul milionar internarea în căminul pentru bătrâni, bani pe care nu îi deține.

„Domnul Columbeanu este internat de o săptămână la noi, la azil, și este ok la acest moment. El a făcut nu unul, ci două accidente vasculare, unul anul trecut și altul de dată mai recentă. Dar, este ok, comunică, nu are probleme mintale.

Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze. Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate.

Are camera lui, stă singur, are tot confortul aici. Nu e aceeași cameră pe care a avut-o Zina, este undeva la alt etaj.

Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență ”, a declarat Ion Cassian pentru Click!

