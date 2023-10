Irinel Columbeanu, pentru prima oară la tv de când a ajuns la azil. Ce a povestit despre banii primiți de la fiica sa

Irinel Columbeanu a mers la tv și a vorbit despre situația îngrijorătoare prin care trece. Irinel Columbeanu a făcut o apariție notabilă ieri, pe data de 11 octombrie, într-o emisiune de televiziune, marcând astfel prima sa apariție TV de când a ales să locuiască la azil.

Fostul om de afaceri a participat la emisiunea găzduită de Cristi Brancu de la un alt post de televiziune, unde a discutat despre viața sa actuală și despre prietenii care l-au sprijinit în această nouă etapă a vieții sale.

Irinel Columbeanu, prezent într-o emisiune tv pentru prima oară de când a ajuns la azil. Ce a spus

Îmbrăcat cu un costum cu nuanțe deschise, asortat cu o cămașă galbenă și o cravată, Irinel Columbeanu a fost prezent pe platoul emisiunii alături de Ioan Cassian, proprietarul azilului unde locuiește în prezent. Conversația a fost inițiată de către Cristi Brancu, care l-a întrebat pe Irinel Columbeanu despre decizia sa de a se muta la azil.

Citește și: Irinel Columbeanu, în lacrimi! Ce sumă de bani i-a trimis Irinuca, fiica lui, la azil. Detaliul la care nimeni nu s-ar fi așteptat

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri.

„N-am ajuns așa de rău pentru că eu mă simt foarte bine acolo. Voi sta acolo sper eu cât mai mult. În rest, eu acolo socializez cu ceilalți colegi și mi-am dat seama că toată lumea este foarte bine îngrijită și nimeni nu e luat peste picior, că ce caută acolo”, a zis el, potrivit libertatea.ro.

Iată ce a mai spus acesta: „Sincer nu mă simțeam bine acolo unde locuiam și momentul a fost când am vorbit cu domnul Cassian, care mi-a făcut această invitație, bazându-ne pe experiența anterioară a tatălui meu. Am zis să îmi aplic și mie același tratament”.

Irinel Columbeanu a primit vizite de la mai mulți prieteni, inclusiv de la o doamnă care a preferat să-și păstreze anonimatul. Despre aceste vizite, Columbeanu a menționat:„M-au vizitat foarte mulți prieteni. Fosta mea prietenă Oana, ea m-a vizitat acolo, în legătură cu ceilalți, cu scuzele de rigoare, nu… am prefera să nu le dau numele”, spune el.

Citește și: Ce pensie va primi Irinel Columbeanu de la stat. Suma nu acoperă cheltuielile azilului și poate fi dat afară în viitor

În ceea ce privește aspectul financiar, Ioan Cassian, proprietarul azilului, a oferit sprijin fostului om de afaceri.

El a explicat: „În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Cassian.