Carmen Șerban, una dintre cele mai apreciate artiste din țară, deține o varietate de calificări academice și profesionale în spatele carierei sale muzicale. Cum arată în prezent.

Cum arată Carmen Șerban în prezent. Ce studii are cântăreața și cu ce se ocupa înainte de a deveni faimoasa | Instagram

Cântăreața Carmen Șerban, la vârsta de 52 de ani, strălucește cu o frumusețe și un farmec remarcabile. Cu o carieră bogată în muzică și în industria showbiz-ului, Carmen Șerban este un exemplu elocvent de cum stilul de viață sănătos și pasiunea pentru ceea ce fac pot contribui la menținerea unei imagini pline de eleganță.

Ce mai face și cum arată în prezent Carmen Șerban. Ce studii are cântăreața

Deși este celebră pentru talentul său în muzică de petrecere, puțini dintre fanii ei cunosc că ea a acumulat și o serie de diplome în domenii diferite. Contabil de profesie, Carmen Șerban este, de asemenea, expert în confecționarea încălțămintei și în achiziții publice, făcând-o una dintre cele mai versatil educată artiste din industria muzicală românească. De-a lungul timpului, artista a absolvit Facultatea de Jurnalism, demonstrând că este dedicată și educației, nu doar performanței artistice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Carmen Șerban a vorbit despre diploma obținută în domeniul jurnalism, subliniind că toate aceste calificări au fost realizate cu medii notabile și sunt recunoscute oficial de ministerele muncii și al învățământului. Aceasta dezvăluie că are o carieră complexă și bogată, care se întinde pe mai multe domenii decât muzica, ceea ce adaugă o dimensiune interesantă personalității ei.

„Eu sunt contabil la bază, confecționer încălțăminte și am terminat o facultate și un master în jurnalism. Am absolvit Școala de Televiziune Tudor Vornicu. Sunt expert în achiziții publice și Seap, devizier în construcții. Toate diplomele pe care le-am sunt luate pe bune, cu medii mari și acreditate de ministerele muncii și al învățământului”, a declarat Carmen Șerban, pentru sursa amintitiă mai sus.

Citește și: Carmen Șerban a mărturisit motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum. De ce a ales să fie singură: „Am ajuns să clachez”

Carmen Șerban împărtășește, de asemenea, cum relația sa cu spiritualitatea și credința au influențat-o. După o luptă cu cancerul la sân în 2012, artista a dezvoltat o legătură profundă cu Dumnezeu. Ritualul său, care include rugăciuni constante, este o parte esențială a pregătirii sale înainte de fiecare apariție pe scenă. Aceasta arată că, pentru ea, credința este un sprijin fundamental în viața sa și în cariera sa artistică.

„Înainte să urc pe scenă și când sunt pe scenă și atunci când mă dau jos de pe scenă, ritualul este același. În ghilimele ritual. Mereu îmi fac cruce, mă închin și îl rog pe bunul Dumnezeu să fie cu mine. El este oricum cu mine, dar eu îl mai rog o dată, pentru că așa e bine, să îl mai și rogi și la final să spui și ‘Mulțumesc’.”, susține Carmen Șerban.

Citește și: Carmen Șerban, pregătită să o ia de la capăt, după despărțirea de iubit: „Îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche”

De asemenea, Carmen Șerban dezvăluie cum se protejează de energiile negative din jurul ei și cum face față acestor influențe, care pot fi adesea puternice. Ea aplică tehnici de curățare pentru a-și menține starea de spirit și energiile pozitive în timpul spectacolelor, oferind o perspectivă interesantă asupra aspectelor mai puțin cunoscute ale lumii artistice.

„Eu sunt genul de om care nu mă mint singură și nu îmi place să trăiesc cu cineva în casă care nu e cu sufletul lângă mine. Cât ești cu sufletul lângă mine, rămâi lângă mine.

Dacă te duci în baie sau stai la mine sub plapumă și dai mesaje la alte gagici, du-te, băiatule, liniștit la tine, acasă, că o să-ți dai mesajele și din baia ta și de sub plapuma ta. Nu trebuie să faci asta de la mine. Mie mi-a plăcut onestitatea și acesta este motivul principal pentru care nu am decis să fac pasul acesta”, a mai declarat Carmen Șerban.

În ceea ce privește viața personală, Carmen Șerban explică de ce nu s-a căsătorit până acum, susținând că și-a concentrat atenția pe cariera sa și că este un adept al onestității în relații. Deși sugerează că are o relație în prezent, nu furnizează detalii suplimentare. Ea subliniază importanța fidelității și comunicării oneste în relații, cu accent pe necesitatea unei conexiuni autentice între parteneri.