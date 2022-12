Carmen Șerban, pregătită să o ia de la capăt, după despărțirea de iubit: „Îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche”

Interpreta de muzică de petrecere este, din nou, o femeie singură, însă este optimistă și își dorește să-și întâlnească adevăratul suflet pereche.

Carmen Șerban, pregătită să o ia de la capăt, după despărțirea de iubit. Ce mesaj a transmis cântăreața

Este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi și a muncit pe brânci să ajungă acolo unde și-a propus. Carmen Șerban este un renume în industria muzicală de foarte mulți ani, dar pe plan personal artista simte că mai are un obiectiv de atins.

Cântăreața de muzică de petrecere este, din nou, o femeie singură, după ce s-a despărțit de iubitul ei, după o relație de șase ani. Fiecare dintre cei doi devenise toxic unul pentru celălalt, dar cu toate acestea au rămas prieteni.

Vedeta este totodată optimistă și speră că-și va întâlni adevărata dragoste, așa cum a povestit într-un interviu acordat pentru Fanatik.

„În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună 'să luăm o mică pauză' deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni.

Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel 'suflet pereche', dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine”, a explicat artista.

Carmen Șerban a mai povestit că nu și-a imaginat că va veni vreodată în București sau că va ajunge una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Vedeta a mărturisit cum totul a plecat ca un hobby, din care mai târziu a început să câștige bani.

„Nu am fost niciodată interesată să îmi număr plusurile și minusurile. Acestea există în viața fiecărui om. Pe mine viața m-a trecut prin multe lecții, unele mai grele, altele mai ușoare, dar am învățat, uneori chiar fără ca să vreau, din fiecare.

Sunt pe plus, evident, și aici mă refer la faptul că sunt un om asumat și școlit de viață. Sunt pe plus în primul rând pentru că L-am cunoscut pe Dumnezeu.

Când ajungi să-ți cunoști Creatorul, ritmul vieții tale decurge altfel, cu mai puține griji și lacrimi, deoarece te simți protejat de o forță invizibilă care îți oferă o siguranță a zilei de mâine, multă relaxare și liniște sufletească.

În copilărie nu am visat că o să ajung să trăiesc în Bucuresti și nici că o să devin un artist iubit și admirat de milioane de oameni. De-a lungul timpului, numele Carmen Șerban și muzica mea a vândut peste 6 milioane de discuri și casete audio.

Am plecat de la un hobby. În primii 10 ani am investit și nu am câștigat bani din muzică iar apoi, într-un final, după mulți ani a apărut și celebritatea la pachet cu banii. Nu regret nicio secundă că am plecat din Timișoara.

Orașul în care mă simt acasă este Bucureștiul. Orașul în care m-am născut și mi-am trăit copilăria este Timișoara. Ambele sunt importante și dragi sufletului meu, dar fiecare are o însemnătate diferită”, a mai afirmat Carmen Șerban pentru sursa citată anterior.

