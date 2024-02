Cum arată casa Adelinei Pestrițu. A investit o avere pentru a o face pe gustul ei

Adelina Pestrițu locuiește împreună cu Virgil Șteblea, soțul ei, și cu Zenaida Maria, fiica lor, într-o vilă de lux din București. Iată imagini din interiorul locuinței decorate cu mobilier de cea mai bună calitate!

Adelina Pestrițu anunța, în urmă cu câțiva ani, că se mută în noua casă. Fosta prezentatoare TV preciza la vremea respectivă că a început colaborarea cu un designer de interior pentru a obține cele mai bune rezultate. Iată cum arată în interiorul casei sale!

Imagini din casa în care locuiește Adelina Pestrițu cu familia ei

În anul 2020, Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea și-au achiziționat o vilă într-o zonă foarte bună a Capitalei. Vedeta povestea atunci că au trebuit să scoată din buzunar o sumă mare de bani pentru pentru a achiziționa doar lucruri de calitate, care să reziste în timp.

„De data asta am hotărât că lucrurile să fie puse într-o altă lumina, unde calitatea, profesionalismul și eleganța să primeze. (…) Astfel, colaborăm cu un designer de interior care efectiv este un adevărat artist în acest domeniu.”, transmitea Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

Dormitul matrimonial al Adelinei Pestrițu reprezintă una dintre camerele cele mai luxoase. Vedeta a mărturisit că și-a dorit mereu ca în casa ei să existe lucruri personalizate, iar lenjeria de pat nu reprezintă o excepție. Pentru a o inscripționa, vedeta ar fi scos din portofel nici mai mult, nici mai puțin de 8.000 de lei, potrivit Libertatea.

„Întotdeauna am visat să am o casă cu lucruri personalizate și detalii care fac diferență. Iar când spun detalii nu mă refer doar la estetica lor, ci mai degrabă la calitate, stil și eleganță. Am ales să ne personalizam toate lenjeriile de pat.”, spunea Adelina Pestrițu pe contul personal de Instagram, potrivit unica.ro.

Vedeta are și un dressing foarte spațios, unde și-a organizat articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile în funcție de propria preferință.

Cum arată camera fetiței Adelinei Pestrițu

Nici camera fiicei sale nu este mai prejos. Încăperea este toată roz, iar micuța Zenaida se bucură, la fel ca mama ei, de propriul dressing.

„De când ne-am mutat în noua noastră căsuță, fiecare zi este o poveste. Avem activități și tabieturi noi și ne bucurăm de momentele petrecute împreună. Zeny este tare fericită de noua ei cameră decorata în culori deschise, care completează starea noastră zilnică de bună dispoziție și entuziasm. Deși încă nu doarme singurică, sperăm că în curând să facem și acest pas. Doar când se va simți ea pe deplin pregătită. În schimb, hainele pe care le poarta zi de zi le selectează după bunul plac.”, povestea, acum câțiva ani, Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

În bucătărie, Adelina Pestrițu a ales obiecte de mobilier moderne, în nuanțe închise, alături de electrocasnice de bună calitate.

Adelina Pestrițu și-a cumpărat și un apartament

Potrivit Libertatea, Adelina Pestrițu și soțul ei au achiziționat și un apartament, dar nu pentru a se muta în el. Într-o vizită făcută la șantier, vedeta a dezvăluit: „Mi-am lăsat tocurile acasă și am mers în vizită pe șantier. Nu pentru a-i controla pe cei care lucrează acolo, ci pentru a-i cunoaște, a le mulțumi pentru efortul depus și pentru a intra oficial în nouă noastră casă, care va fi gata în curând.”

Urmăritorii au întrebat-o imediat dacă se va muta în noua casă, însă ea a explicat că nu.

„Nu!!! Nu mă mut! Noi încercăm să investim banii pe care îi câștigăm astfel încât să nu fim tentați să îi cheltuim pe lucruri inutile, dar să fim și siguri că își păstrează sau își cresc valoarea.”, a transmis Adelina Pestrițu în mediul online, potrivit sursei citate.

