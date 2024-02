Cum arată casa în care locuiește Mirabela Dauer. Locuința din apropierea Bucureștiului a costat-o 200.000 de euro

Mirabela Dauer locuiește într-o casă spațioasă din comuna Roșu, județul Ilfov, după ce ani de zile a locuit în București. Iată imagini cu locuința cântăreței!

Mirabela Dauer este mulțumită că a reușit să bifeze această realizare, cu toate că a costat-o aproximativ 200.000 de euro. Cântăreața a locuit ani de zile în Capitală, însă în anul 2011 și-a achiziționat, cu ajutorul unor prieteni, o casă de 180 metri pătrați în comuna Roșu din județul Ilfov, potrivit Libertatea.

Citește și: Mirabela Dauer, reacție acidă după ce a fost criticată pentru o rochie purtată la un spectacol. Fanii i-au sărit în cap

Cum arată vila în care trăiește Mirabela Dauer

Se pare că la parterul vilei în care locuiește Mirabela Dauer se găsesc o sufragerie, o bucătărie, o baie și o terasă închisă, în timp ce la etaj se află două dormitoare, un dressing și un birou, potrivit Libertatea, care citează click.ro.

În timp ce camera de zi a fost amenajată în culori de alb și albastru, cu o canapea bej și două măsuțe albe, de cafea, terasa îi oferă cântăreței o oază de liniște.

„Acesta a fost visul meu, să am o căsuţă. Casa cealaltă mi-a adus numai nefericire. Am încercat la toate băncile să îmi dea bani. Nu mi-au aprobat creditul, pentru că eram bătrână şi credeau că mor. Prietenii mei au văzut. Când m-am întors din America, în aprilie, am avut o surpriză. Eu dădusem un avans la o căsuţă tot aici, l-am pierdut. Era o construcţie aici. Ei au cumpărat terenul şi au construit parterul. Acesta a fost visul meu, să am o căsuţă. (….) Am foarte mulţi pitici, mereu cumpăr.”, spunea, la un moment dat, Mirabela Dauer la Antena Stars, citată de sursele menționate.

Aici imagini cu grădina Mirabelei Dauer:

De când s-a mutat, Mirabela Dauer a tot investit în locuința ei, dar mai ales în grădină, unde are o mulțime de flori, dar și pitici.

„Acesta este crinul meu portocaliu. Este de la Mihai Constantinescu. E superb, îl am din 2019 și l-am înmulțit în toată grădina. Am primit acum câteva zile și de la Fuego flori. (…) Să știi că florile mele sunt frumoase și înfloresc așa tot timpul, pentru că eu vorbesc cu ele, am grijă de ele.”, a mărturisit Mirabela Dauer, potrivit Unica.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aici imagini cu vila în care locuiește Mirabela Dauer:

Citește și: Suferința peste care Mirabela Dauer nu a putut trece nici până astăzi. Are legătură cu o persoană iubită care a încetat din viață

Motivul pentru care Mirabela Dauer nu vorbește deloc cu băiatul ei

Mirabela Dauer a fost căsătorită în perioada 1972–1980, cu regizorul Dan Traian Popovici. Pe fondul agresiunilor fizice, cântăreața a divorțat de fostul soț, iar fiul lor a rămas în grija tatălui. Mirabela Dauer nu a mai ținut de atunci legătura cu băiatul și nu mai crede că s-ar putea apropia, potrivit Viva.

„Nu aș vrea să mă caute. (…) Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?”, a declarat Mirabela Dauer la Antena 3 CNN, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările