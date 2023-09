Cântăreața de muzică ușoară poartă în suflet un regret peste care nu a putut să treacă niciodată. Are legătură cu o persoană care a murit, însă cu care speră că se va revedea cândva. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Suferința peste care Mirabela Dauer nu a putut trece nici până astăzi. Are legătură cu o persoană iubită care a încetat din viață | Antena 1/Hepta

Mirabela Dauer, în vârstă de 76 de ani, este o cântăreață de renume de la noi în țară, fiind una dintre cele mai frecvente și mai iubite prezențe de pe scena muzicală și de divertisment din anii '70-'80.

Însă, în ciuda împlinirilor profesionale, vedeta trăiește cu un mare regret pe suflet. Iată despre ce este vorba!

Ce mare regret are Mirabela Dauer: „Atunci a fost singura greșeală a vieții mele”

Mirabela Dauer a dezvăluit, în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar, că încă se macină din cauza unei greșeli pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani.

Cântăreața a mărturisit că s-a îndrăgostit nebunește de un român stabilit în America, cu care a fost împreună mai mulți ani. Însă, pentru că a ales să nu rămână peste Ocean, povestea lor s-a sfârșit rapid, gest pe care îl regretă enorm astăzi:

„Cel mai bun bărbat din viața mea a fost iubitul meu. Atunci a fost singura greșeală a vieții mele. Era în America și eu nu am vrut să rămân acolo și s-a spart toată povestea. Care a durat niște ani. A fost cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea. Dacă eram hotărâtă, eram cea mai fericită femeie de pe planetă. L-am cunoscut în 1996, ne-am despărțit în 2000. Am plecat din America să fac un album, n-am vrut să mai rămân acolo, iar el nu a dorit să vină în România. S-a spart tot. Eu am făcut-o… Mă diviniza.”, a mărturisit Mirabela Dauer în podcastul „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar, citată de Fanatik.

Mirabela Dauer: „E prima și ultima dată când vorbesc despre el”

Cu toate acestea Mirabela Dauer nu mai poate îndrepta lucrurile, căci acest bărbat s-a stins din viață, veste care a amărât-o enorm:

„Și, din păcate, a murit, dar ne vom revedea undeva, cândva. E prima și ultima dată când vorbesc despre el. Când am aflat că a murit, nu la mulți ani după, m-a amărât enorm,”, a mai spus cântăreața în cadrul aceluiași interviu, citată de Fanatik.

Vedeta a mai precizat că acesta a fost singurul bărbat cu care ar fi vrut să ajungă la altar a treia oară, după cele două mariaje eșuate, potrivit sursei citate mai sus.

