Cum arată casa lui Puya din București. Imagini cu locuința din Capitală a juratului X Factor

Puya, juratul X Factor, a achiziționat de curând o casă istorică din București și dorește să o restaureze.

Artistul Puya a ales să cumpere o casă veche din anii ‘30 și plănuiește să o restaureze, casa fiind acum într-o stare avansată de degradare. El a împărtășit cu fanii lui de pe rețelele de socializare mai multe imagini cu casa istorică.

Cum arată noua casă pe care Puya a achiziționat-o în București

Proprietatea este una impresionantă, iar celebrul cântăreț are planuri mari cu această casă, dorindu-ș să îi redea frumusețea care a consacrat-o cândva.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Aurel Sabou l-a luat prin surprindere pe Puya când a dezvăluit cu ce se ocupă: „Este ilegal?”

Puya a postat pe canalul său de YouTube un video în care a prezentat noua sa casă și totodată a spus și cum își imaginează că va arăta după ce lucrările de restaurare se vor termina.

Locuința va fi una spectaculoasă, în special pentru că artistul dorește să păstreze și din elementele originale existente în casă încă de la începutul construcției. Prin urmare, Puya a povestit că va păstra sobele vechi, ferestrele din lemn și parchetul pentru a rămâne ceva din esența casei istorice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, artistul a mai povestit că a terminat renovarea casei lui de la țară, „Puymici”, proiect care i-a adus multă bucurie.

Citește și: Juratul X Factor, Puya, îşi aminteşte despre prima sa apariţie pe o scenă: „Nu m-am gândit niciodată că asta o să fie meseria mea!

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați. Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a spus Puya pe canalul său de YouTube.

Prin intermediul noului video de pe YouTube, Puya le-a trezit curiozitatea fanilor care doresc să urmărească acum evoluția noului proiect. Cântărețul își dorește să transforme casa istorică într-o locuință de vis.

„Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș. Asta este noua achiziție. E măricică un pic, dar nouă ne plac provocările. Ne-am gândit ca de data aceasta să restaurăm o casă mai veche, cred că e undeva anii 30. (…) Vrem să o aducem la starea inițială. (…) Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”, a mai mărturisit juratul X Factor.

Citește și: Puya, despre noul X Factor: „Am fost uimit să găsesc atât de multe talente din toate domeniile”. Show-ul începe pe 26 ianuarie!