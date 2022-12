Cum arată Corina Bud, la șase ani de la divorț. Artista și-a refăcut viața alături de noul iubit

Este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de pop/dance de la noi și, la mai bine de un deceniu de când a cunoscut succesul în industria muzicală, Corina Bud încă își surprinde fanii cu aparițiile ei îndrăznețe și nonconformiste.

Cum arată Corina Bud, la șase ani de la divorț. Și-a crescut singură fiul

Corina Bud a divorțat de tatăl copilului ei acum șase ani, după o lungă căsnicie care a durat două decenii.

În vârstă de 42 de ani, cântăreața și-a crescut singură fiul, pe Robin, de 14 ani, de care s-a ocupat mereu, fiind un motiv întemeiat pentru care a devenit o prezență mai discretă în lumea mondenă.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Corina Bud a povestit care au fost sacrificiile pe care le-a făcut ca mămică singură, dar și cu o carieră impresionantă în spate în industria muzicii.

„Băiatul este bine, are buletin. A împlinit 14 ani, joacă tenis, joacă golf, se distrează cu amicii lui și cel mai important este că suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine.

Sunt o mamă cu normă întreagă, dar cea mai mare bucurie este că am reușit să fim prieteni. Asta le recomand tuturor părinților să fie mai întâi de părinți și prieteni cu copiii lor. Am muncit la această apropiere de o viață, din 2008, de când s-a născut el.

Nu comentează niciodată Robin la mine, avem o comunicare foarte ok și este foarte matur. Evident că îmi fac griji ca mamă atunci când iese singur în oraș, la petreceri cu prietenii și în general îmi fac griji de anturajul în care este.

În general, îmi place să știu cam tot. Din fericire, Robin îmi povestește tot. Eu mă bazez pe educația pe care i-am dat-o ani la rând și pe faptul că este puternic și o să reziste tentațiilor”, a declarat Corina Bud pentru publicația menționată.

Artista Corina Bud și-a refăcut viața alături de noul iubit

Ea și afaceristul Nelu Bud au hotărât să meargă pe drumuri separate, iar la șase ani de la despărțire, artista iubește din nou.

„Toți cei din jurul meu care mă încarcă cu energie bună și da, dacă voiai să afli, și iubitul meu”, a spus artista, pentru Pro FM.

Cântăreața a povestit cum a decurs anul 2022 pentru ea atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

„A fost super, a fost unul dintre cei mai frumoși. Dar asta zic în fiecare an. Mă bucur că am călătorit și m-am distrat foarte mult. Am dansat foarte mult.

Și am spus la toată lumea, că m-au mai întrebat, ce vreau eu pentru la anul. Am spus că vreau să dansez, să mă distrez, dar, evident, să fiu sănătoasă și eu și cei din jurul meu.

Îmi mai doresc multe hit-uri. Vin cu hit-uri pe bandă rulantă și multă muzică bună. Și starea aia de bine… pe aia mi-o doresc. Tocmai am scos un hit care este pe radio deja”, a mărturisit ea pentru sursa citată anterior.

Corina Bud este extrem de pasionată de călătorii și își dorește să ajungă în Japonia, pentru a vedea celebrii cireși.

„Peste tot călătoresc și sunt foarte fericită că mi-am făcut timp și pentru asta, în sfârșit. Nu este o plăcere pentru mine să merg la evenimente pentru că mie îmi place să mă distrez, să dansez și nu îmi plac evenimentele astea oficiale doar de poză.

Am început să vin la evenimente, dar o să călătoresc în continuare, nu mă las. Cea mai mare pasiune pentru mine sunt călătoriile și experiențele frumoase. Îmi doresc să ajung, în perioada următoare, în Japonia”, a mai continuat ea, pentru Click!.

