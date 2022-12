Adevărul despre silueta Monicăi Anghel: „Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul”. Cum a răspuns artista acuzațiilor

Monica Anghel a declarat pentru Antena Stars că silueta ei nu se datorează niciunui fel de operație. Artista a ținut să precizeze că ar fi recunoscut dacă ar fi avut parte de o intervenție chirurgicală, pentru că este o persoană asumată.

„Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă mi l-aș fi tăiat, știți bine că v-aș fi spus. Aduceți-vă aminte când am căzut de pe cal și mi-am pus poze cu mine pe rețelele de socializare, desfigurată. Deci, știți bine că eu nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.

De asemenea, au mai existat speculații potrivit cărora Monica Anghel ar fi slăbit datorită unor substanțe, însă artista a tras un semnal de alarmă cu privire la reclamele false. Vedeta a spus că nu a luat „picături sau pilule” pentru slăbit și le recomandă oamenilor să nu creadă reclamele false în care fotografiile ei sunt alăturate acestor substanțe.

Cum a răspuns Monica Anghel acuzațiilor că s-a operat și că a luat pastile pentru slăbit

„Alții au spus că am slăbit cu nu știu ce picături luate de pe net. Nu, nu am luat nicio picătură. Problema este că sunt unele site-uri fantomă, care se folosesc nu doar de imaginea mea, ci și de imaginea altor persoane publice și spun că eu, X, Y, am fi slăbit cu nu știu ce picături, pilule și așa mai departe. Dar nu este adevărat!”, a mai adăugat ea.

Monica Anghel a precizat că nu poftește la niciun aliment și că este o persoană energică și sănătoasă.

„Eu îi îndemn pe oameni să nu se mai ia după tot ceea ce văd pe rețelele de socializare. Dacă mă vedeau pe mine și vorbeam eu, Monica, despre un produs, da! Dar, așa, o poză poate să o fure oricine și iată ce se întâmplă. Eu sunt un om energic. Mă simt foarte bine, analizele sunt foarte bune, ceea ce iarăși este foarte important”, a spus vedeta.

În trecut, Monica Anghel a ținut să le dea replica celor care au criticat-o pentru că a slăbit.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat. Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum”, a declarat Monica Anghel pentru click.ro

