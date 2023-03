Cum arată fiica Danei Săvuică și ce relație au cele două. Cuvintele pe care le-a folosit vedeta despre Julie

Dana Săvuică și fiica ei, Julie, au o relație specială și chir dacă tânără a ajuns la vârsta maturității din toate punctele de veedere, tot mama ei este refugiul principal. La vârsta de 29 de ani, Julie este independentă financiar, dar mama ei are mare grijă ca acesteia să nu-i lipsească nimic.

Dana Săvuică, prima femeie din România care a pozat pentru Playboy România, a vorbit deschis despre legătura mamă-fiică pe care o are cu Julie. Iată ce cuvinte a folosit:

„Să știi că nu are astfel de apucături, pentru că până la urmă este vorba despre o lipsă de educație să facă așa ceva, dar e adevărat că atunci când are nevoie de o ținută, mă sună și vine pe la mine, intrăm împreună în dressingul meu și alegem împreună hainele, sau pantofii, sau chiar bijuteriile.

E adevărat că eu am o relație foarte frumoasă cu fiica mea și de mică întotdeauna a venit și a vorbit deschis cu mine, deci nu a simțit nevoia să fie hoțomană, pentru că știa că nu este cazul cu mine. Pentru că nu mă supăr niciodată pe ea, plus că pentru mine este o mare bucurie să știu că-i plac hainele mele și să știu că ar vrea să poarte ceva de la mine”, a povestit Dana Săvuică pentru Ego.ro.

Dana Săvuică a recunoscut că au mai avut parte de anumite tensiuni între ele în trecut, dar lucrurile s-au schmbat complet de când Julie a devenit o tânără matură și cu capul pe umeri.

„A existat și la noi, dar este adevărat că am încercat să fiu alături de ea, să o înțeleg, am pus totul pe seama formulelor chimice care se schimbă în corpul nostru la o anumită vârstă, așa că nu am pus vina pe ea, pe copilul meu și pe femeia care creștea în ea, ci pur și simplu am luat-o ca atare că ăsta este fenomenul, este o chestie naturală.

A fost foarte important să caut tot timpul punți de legătură și de comunicare cu ea”, a mai declarat fostul fotomodel pentru sursa citată mai sus.

Dana Săvuică a divorțat după 25 de ani de căsnicie

Chiar dacă îi place să păstreze discreția la acest capitol, Dana Săvuică a trecut print-un divorț care a zguduit lumea mondenă, în urmă cu șase ani. După 25 de ani de căsnicie, Dana Săvuică a divorțat de soțul ei, Răzvan Stanciu, în 2016.

Ei și-au încheiat socotelile pe cale amiabilă, la notar, după ce bărbatul i-ar fi fost infidel, așa cum a declarat chiar ea recent.

„Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, și infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Într-o relație, drumul e pe ambele sensuri și cu dus, și întors. În 25 de ani, nu ai cum să nu înșeli și cu gândul, și cu fapta”, a declarat aceasta, într-o emisiune TV.

