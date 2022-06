Cum arată fiica lui Dan Diaconescu. Frumoasa Dona Diaconescu este olimpică la biologie și va intra la Facultatea de Medicină

Dona Diaconescu are 16 ani și are rezultate deosebite la biologie. Adolescenta și-a propus să devină un medic renumit și îi oferă motive de mândrie tatălui său. Tânăra este în prezent o elevă cu rezultate deosebite a Liceului Gheroghe Lazăr din Capitală.

De curând, Dan Diaconescu, părintele OTV, a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de furmoasa sa fiică.

Potrivit normelor în vigoare, Dona Diaconescu va intra la Facultatea de Medicină fără examene, fiind olimpică națională la Biologie.

„Dona a fost inclusă în lotul lărgit național, din care fac parte 20 de elevi, din clasele IX-XII. Ea are mari șanse să participe și la Olimpiada Internațională de Biologie, care va avea loc în Armenia, în perioada 10 – 18.07.2022. Momentan, încă nu au fost anunțați titularii. Urmare a performanțelor, Dona are deja un loc asigurat, la Facultatea de Medicină din Bucureșt. Fiica lui Dan Diaconescu are 16 ani, este și frumoasă și foarte deșteaptă, scrie și poezii. Vrea să devină doctor, să obțină Premiul Nobel în Medicinăi”, au declarat apropiații familiei lui Dan Diaconescu, pentru ego.ro.

Totodată, Dona Diaconescu îi calcă pe urme tatălui său, fiind angajată cu jumătate de normă la un post de televiune, unde prezintă o emisiune de profil economic.

În copilărie, pe vremea când avea 9 ani, Dona Diaconescu apărea la emisiuni TV alături de tatăl său, oferind spectacole la pian.

Dan Diaconescu a ieșit din închisoare în 2017, după ce a executat doi ani şi 9 luni din pedeapsa de cinci ani şi jumătate pe care a primit-o pentru că ar fi pretins bani din partea unui primar al unei comune, în schimbul nepublicării unor materiale compromițătoare. Patronul OTV a scris 5 cărți în penitenciar și a reușit să-și micșoreze pedeapsa. Dan Diaconescu are interdicție, până în martie 2025, să relizeze orice activitate jurnalistică, potrivit deciziei judecătorilor.

