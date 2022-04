Cum arată Gabriela Oțil în costum de baie, la 8 luni după ce a născut. În ce ipostaze s-a fotografiat în vacanță

Gabriela, frumoasa soție a lui Dani Oțil, a ales să petreacă sărbătorile pascale alături de soțul ei, având parte de o vacanță exotică. Cei doi au ales să plece într-o vacanță de vis, bucurându-se de plajă și de soare.

Ei au postat mai multe fotografii împreună din vacanță, iar fanii nu au putut să ignore faptul că Gabriela are o siluetă de invidiat, deși e mămică de doar câteva luni. Gabriela Oțil și Dani s-au fotografiat printre dunele de nisip, la plajă și chiar și în piscină cu delfinii.

Gabriela Oțil, într-un costum de baie roșu ca focul

Prezentatorul TV și soția lui formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, fiind foarte frumoși împreună. Ei au devenit în urmă cu 7 luni părinții unui băiețel pe nume Luca Tiago și de atunci se bucură zilnic de surprizele vieții de părinte.

Frumosul model postează adesea poze cu micuțul ei Luca și le povestește urmăritorilor săi despre provocările vieții de mămică. De asemenea, Gabriela Oțil a vorbit și despre efortul pe care îl depunde pentru a-și redefini formele.

Cu un abdomen perfect plat, un bust amplu și picioare lungi, subțiri, soția lui Dani Oțil face furori în mediul online. Recent, ea a postat fotografii din vacanță acolo unde s-a pozat și într-un costum de baie roșu ca focul.

Gabriela a ales să poarte la plajă și o șapcă albă, cu o cămașă albă pe deasupra. Fotografia ei a strâns aproape 6.000 de aprecieri, iar fanii au felicitat-o în secțiunea de comentarii pentru silueta superbă pe care o are.

“Cea mai frumoasă, modestă mămică.Mini concediu plăcut!❤️🙌👏”

“Mama mama si ce mama…💕”

“Esti perfecta!”

Cum se menține în formă Gabriela Oțil

După ce a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în urmă cu 3 luni, atunci când a fost extrem de răcită, Gabriela a mărturisit că a slăbit enorm, mai mult decât se aștepta. Faptul că a fost bolnavă a făcut-o pe tânăra mămică să își piardă pofta de mâncare.

Pentru a-și reveni la silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată, Gabriela a ales să se reapuce de sport și să fie mult mai atentă la alimentația sa.

La 7 luni după ce a născut, Gabriela Oțil are acum un look impecabil, cu un abdomen perfect plat și picioare subțiri. Multe dintre mămicile care o urmăresc pe Instagram îi spun adesea că o invidiază pentru faptul că are un trup fără cusur.

