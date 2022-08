Cum arată iubitul Marcelei Fota, milionarul de 23 de ani. Colegele de breaslă au luat foc la auzul relației ei

Marcela Fota a trecut printr-o dramă imensă după ce soțul său s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani. Artista se căsătorise în 2020 cu bărbatul alături de care trăia de mai bine de 13 ani. Marcela Fota, cântăreața de muzică populară, și-a pierdut soțul în urmă cu un an, când acesta se afla la Direcția de taxe și impozite, atunci când a făcut infarct și a murit.

Soțul Marcelei plecase cu 30 de minute înaintea ei și era la un centru de fotocopiere a actelor, la parterul clădirii, atunci când i s-a făcut rău. Ajunsă și ea între timp la respectiva instituție, Marcela Fota și-a sunat partenerul de viață, dar la telefon i-au răspuns angajații de la centrul de fotocopiere. Moartea bărbatului l-a afectat extrem de mul pe băiatul celor doi, care a trecut printr-o traumă greu de imaginat. Mama sa povestește momentele grele prin care a trecut.

Nu i-a fost deloc ușor să vorbească despre pierdere și nici să se împace cu ideea, însă a reușit să își dreagă rănile și, între timp, să-și găsească un bărbat alături de care să înceapă o viață nou.

Cine este bărbatul de 23 de ani din viața Marcelei Fota și cu ce se ocupă. Tânărul ar fi milionar

Marcela Fota a recunoscut că și-a refăcut viața, însă a atras antipatia colegelor de breaslă, care au judecat-o că a intrat într-o relație cu cineva mai tânăr decât ea.

Ea are 45 de ani, iar el 23 de ani, dar vârsta este doar un număr pentru ei, care simt că se cunosc de o viață! ”Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă, pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu”, a spus Marcela Fota la Antena Stars.

Sursele FANATIK indică faptul că tânărul ar avea 23 de ani și ar fi chiar milionar! Acesta ar fi fiul unor oameni cu afaceri important de Craiova, el devenind de ceva timp managerul companiei de familie. Firma manageriată de el s-a impus în domeniul construcțiilor din Dolj și este un nume de referință pe piața din România. Imaginile pot fi văzute pe FANATIK.

Potrivit aceleiași surse, firma acestuia a atins o cifră de afaceri record de 82 de milioane de lei, adică peste 16 milioane de euro.

