Cum arată Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, într-o ținută mulată și cu burtica la vedere. Va naște al treilea copil

Larisa Drăgulescu și actualul ei iubit vor deveni părinții unui băiețel. Bruneta mai are doi copii, din fosta căsnicie cu fostul gimnast Marian Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu și-a etalat burtica de gravidă, postând imagini din cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Antreprenoarea a postat, recent, mai multe poze din perioada de sarcină, spre deliciul fanilor. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a optat pentru o ținută lejeră, de culoare albastră, fără bretele: „Mai sunt doar câteva zile de răbdare și te vom strânge în brațe! 🥰🤰🤱Bebe mic, abia te așteptăm”, a scris ea în dreptul imaginilor de pe Instagram. Fanii au surprins-o cu comentarii pozitive, urându-i sarcină ușoară.

Bruneta a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu în perioada 2006-2009 și au împreună un fiu, pe Richard de 17 ani, dar și o fiică, pe Beatrice, în vârstă de 18 ani. După divorțul de fostul gimnast, ea și-a găsit alinarea în brațele altui partener. După ce s-a despărțit și de Marian Bogdan, ea l-a cunoscut pe actualul ei iubit, un IT-ist, cu care a ales să-și mărească familia.

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea.

Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri, în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!

Beatrice a fost cu mult mai atentă la acest lucru. S-a trezit în ea un sentiment matern, care mă bucură, și s-a oferit deja să mă ajute, când va fi nevoie. Richard, în schimb, nu s-a arătat prea afectat. Nici fotbal nu știu dacă vor juca împreună, ca băieții, dată fiind totuși diferența mare de vârstă care există între ei. Dar vom vedea ce surprize ne aduce viața!”, a povestit Larisa Drăgulescu, într-un interviu pentru Playtech.

Cu ce se ocupă fosta soție a lui Marian Drăgulescu

Conform Libertatea, bruneta deține șase apartamente, un salon de înfrumusețare, iar toate aceste lucruri le-a obținut după divorțul de Marian Drăgulescu.

„Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine”, a povestit ea, notează sursa citată.