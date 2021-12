Cum arăta Lidia Buble înainte să devină faimoasă. Avea 21 de ani, purta blugi rupți și extensii

Deși incredibil de frumoasă, Lidia era o tânără inocentă și dornică să demonstreze că merită să fie ascultată. În 2014, Lidia a fost prezentă în platoul Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1.

Cum arăta Lidia Buble înainte să devină faimoasă

Îmbrăcată într-o pereche de blugi rupți și un tricou care-i lăsa la vedere abdomenul, Lidia a venit să-și promoveze piesa.

Tânăra avea părul blond și lung, căci purta extensii, iar machiajul era unul subtil, potrivit pentru vârsta ei. Frumoasa Lidia a optat atunci pentu sandale cu toc și câteva accesorii.

Ce job avea Lidia Buble înainte să se dedice carierei muzicale

Câteva ore mai târziu, ea a mers și la Antena Stars, unde a oferit mai multe detalii despre numele de scenă și piesă.

”Buble este numele de familie. Vin tocmai din Deva. Din corul bisericii am început să cânt, de micuță. Am făcut Școala de gimnastică și am venit să continui studiile în București. Acum lucrez la un salon auto, sunt manager de vânzări. Vânzările merg foarte bine în această perioadă (n.r. mai 2014).”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.

Care sunt piesele care au făcut-o celebră pe Lidia Buble

Lidia Buble a început să cânte, copil fiind, în corul bisericii penticostale "Emanuel" din Deva. Tatăl ei este pastor (slujitor de ceremonii religioase) și împreună cu surorile sale făceau parte din respectivul cor.

Frumoasa Lidia a crescut într-o familie numeroasă, împreună cu zece frați. Buble a cunoscut celebritatea atunci când Adrian Sînă de la trupa Akcent a ales-o să cânte două piese celebre cu el.

Piesele „Kamelia” și „Noi simțim la fel” se auzeau pe toate radiourile din România și din străinătate. Cele dou au acumulat peste 11 milioane de vizualizări pe YouTube, astfel că, în doar câteva luni de zile, dintr-o necunoscută, Lidia Buble a devenit vedetă la vârsta de 21 de ani.

