Cum arăta Lily Collins în copilărie. Actrița se bucură de un real succes datorită rolului din serialul „Emily in Paris”

Cu ocazia anunțului potrivit căruia Emily in Paris va avea un al doilea sezon, după ce premiera serialului a avut loc pe 2 octombrie, Netflix România a adus-o pe Emily și în Micul Paris, prin intermediul unor fotografii prelucrate.

Și-a început cariera cinematografică în 2011, jucând în filmele Priest, Abduction.

Dramele din copilărie ale lui Lily Collins

În cartea autobiografică „Unfiltered: no shame, no regrets, just me”, Lily Collins a mărturisit perioadele complicate prin care a trecut de-a lungul timpului. Actrița a dezvăluit că are momente în care se confruntă cu stresul și anxietatea, ca urmare a copilăriei tumultoase pe care a avut-o. Divorțul părinților săi, pe vremea când ea avea numai 5 ani a afectat-o extrem de mult. De asemenea, Lily a fost răscolită și de cel de-al treilea divorț al tatălui său, de Orianne Cevey.

„Nu am putut face față durerii și confuziei din jurul divorțului tatălui meu și îmi era dificil să îmi echilibrez adolescența. Viața mea a scăpat de sub control. Eram îngrozită că mi-am ruinat șansele de a avea vreodată copii”, a declarat actrița.

Lily Collins a mărturisit că întreaga adolescență a tânjit după atenția și aprecierea tatălui său, însă nu a avut parte de ceea ce și-a dorit.

În cartea sa, Lily a mărturisit că-l iartă pe tatăl său pentru greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„Te iert pentru greşelile pe care le-ai făcut și, deşi pare că este prea târziu, nu este… Cu toţii suntem puşi în faţa unor decizii şi, deşi nu găsesc scuze pentru ale tale, la finalul zilei nu putem rescrie trecutul. Încă învăţ cum să accept acţiunile tale şi să verbalizez cum m-ai făcut să mă simt. Accept tristeţea şi furia pe care le simt în legătură cu lucrurile pe care le-ai făcut”, a scris actrița în cartea autobiografică.

Lily Collins, logodită cu regizorul Charlie McDowell

Recent, Lily pare că și-a găsit fericirea după ce s-a logodit în luna septembrie cu regirolul Charlie McDowell, în vârstă de 37 de ani.

„Te-am așteptat o viață întreagă, iar acum abia aștept să ne petrecem întreg restul vieții împreună”, a scris actrița pe rețelele sociale.