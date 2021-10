Cum arată mama Danielei Crudu. Vedeta a filmat-o la cununia civilă a surorii sale

Daniela Crudu este o apariție deosebită pe micile ecranelor ale telespectatorilor. Aceasta impresionează e fiecare dată cu piesele vestimentare la care apelează, dar și cu frumoasele sale trăsături ale feței.

Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală și familia sa, însă nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei. De curând, sora Danielei Crudu s-a căsătorit, iar focoasa brunetă nu s-a ferit să publice poze de la luxosul eveniment.

Printre imaginile publicate de fosta asistentă TV se numără și una cu mama ei. Daniela Crudu și-a ținut mama cât mai departe de luminile reflectoarelor, iar prietenii virtuali au rămas cu gura căscată când au văzut cât de frumoasă este.

Cum arată mama Danielei Crudu

Daniela Crudu se mândrește cu formele provocatoare și aspectul fizic, însă foarte puțini sunt cei care știu că vedeta a moștenit frumusețea de la mama ei. Aceasta nu vorbește prea des despre femeia care i-a dat viață, însă și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o imagine cu aceasta.

Chiar dacă este departe de cele două fiice ale sale, Florentina nu ratează niciun moment important din viața lor. De curând, aceasta a participat la cununia civilă a Anei Crudu, sora Danielei.

Focoasa brunetă a fost cea care și-a filmat mama în timp ce dansa și a publicat filmulețul prin intermediul unui InsaStory. Un lucru este evident, Ana și Daniela Crudu au moștenit frumusețea de la mama lor, cea cu care seamănă foarte mult.

Prietenii de pe Instagram au rămas cu gura căscată atunci când i-au văzut mama, care a surprins pe toată lumea cu frumusețea ei. Florentina a purtat o ținută elegantă la nunta fiicei sale.

Ce poveste impresionantă de viață are Daniela Crudu

Mama focoasei brunete, Florentina a ales să părăsească România pe când fiica sa avea doar 13 ani și să-și caute un loc de muncă, mai bine plătit în străinătate. Deși timpul a trecut, se pare că Daniela Crudu a păstrat o relație bună cu mama ei.

În anul 2013 părinții vedetei au decis să meargă pe drumuri separate. Aceștia nu au divorțat și au rămas în relații bune de dragul fetelor lor.

Daniela Crudu a avut parte de momente dificile în viața sa, însă le-a ținut cât mai departe de ochii curioșilor. Mama fostei asistente TV s-a întors în țară în 2015 alături de noul partener de viață, unde a decis să facă o investiție într-o proprietate imobiliară în cartierul în care locuia fiica ei, Daniela Crudu.

“Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, a mărturisit Florentina la "Un Show Păcătos" în urmă cu câțiva ani.

Daniela Crudu are o poveste de viață impresionată despre care nu vorbește prea des. Aceasta și-a început cariera în televiziune de la o vârsta foarte fragedă, iar acum surprinde pe toată lumea cu felul să unic.

