Cum arată mama Monicăi Bîrlădeanu. Cele două seamănă ca două picături de apă: „Te iubim pentru că ești”

Monica Bîrlădeanu a publicat un mesaj cu ocazia aniversării mamei sale, făcându-i o declarație emoționantă de iubire. Actrița a publicat două imagini în care apare alături de mama ei, iar în dreptul imaginii a mărturisit că o iubește nu pentru că o sprijină, ci pentru că există.

Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant pentru mama sa

„La mulți ani binecuvântați mama noastră iubită!

Ești bucuria sufletelor noastre! Te iubim nu pentru toate câte le faci pentru noi, nu pentru faptul ca ne sprijini necondiționat, pentru că ne ierți când îți greșim sau când suntem egoiști.... ci te iubim pentru că EȘTI!”, a scris Monica Bîrlădeanu pe contul său de Instagram.

Monica Bîrlădeanu a avut o adolescență grea. Ce s-a întâmplat în mediul său familial

Puțini știu că Monica Bîrlădeanu a avut parte de clipe foarte grele la 12 ani, când părinții săi au divorțat.

„Separarea e destul de urâtă, dar, chiar şi aşa, mi s-a părut că e mai bine ca ei să fie fericiţi separat decât să continue împreună, dar nefericiţi. Cred că divorţul lor m-a făcut să cred mai puţin în ideea de mariaj. N-am simţit că am această aspiraţie nici când aveam o doză de naivitate şi abia descopeream lumea. Însă cel mai traumatizant moment a fost când, la şedinţa publică, de faţă cu mulţi alţi oameni pe care eu nu-i cunoaşteam, a trebuit să aleg între mama şi tata – să spun de cine îmi place mai mult, cu cine vreau să locuiesc în continuare. E îngrozitor să spui „cu mama“ în timp ce-ţi ţii tatăl de mână. Nu te mai poţi uita la el de ruşine pentru că a fost nevoit să îndure umilinţa abandonului unui copil care, în momentul ăla, poate să însemne întreaga lume pentru el”, a povestit Monica Bîrlădeanu în cadrul unui interviu oferit în 2017 pentru Adevărul.

În adolescență, Monica Bîrlădeanu s-a confruntat cu durerea pierderii tatălui. Actrița a lucrat de la 16 ani, pentru a-și ajuta mama cu bani.

„M-a afectat teribil pierderea lui, bruscă, chiar în vara când învăţam pentru admiterea la facultate. A fost foarte dificil. Şi, într-adevăr, a fost o adolescenţă grea, dar căreia, într-un fel, îi sunt recunoscătoare, pentru că, poate dacă noi nu eram într-o situaţie aşa de dificilă financiar, de exemplu, după plecarea lui tata, nu s-ar fi născut aşa repede în minte simţul responsabilităţii.

O vedeam pe mama neajutorată, muncea foarte mult – venea de la 30 de copii la grădiniţă, la 3 copii acasă. Şi atunci am simţit nevoia de a participa la veniturile familiei, aşa că m-am angajat prima dată la 16 ani, la o terasă lângă gară. Am minţit că am, de fapt, 18 ani, altfel nu m-ar fi primit. Ca să nu creez îndoieli, m-am machiat mai strident, mi-am pus nişte şosete în sutien şi aşa am primit postul!”, a mai povestit atrița pentru sursa citată anterior.

