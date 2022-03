iUmor sezonul 12, 13 martie 2022. Alexandru Banciu, număr de roast pentru Monica Bîrlădeanu

Alexandru Banciu a prezentat un număr de roast pentru a patra jurată de la iUmor.

„Era o vreme când aș fi dat orice să o văd pe Monica dezbrăcată. Acum trebuie să dau un search pe google. Eu îmi scri glumele pe laptop și a trebuit să fac un al doilea folder Monica Bîrlădeanu”.

„Mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Monica are 43 de ani și depune eforturi foarte mari să arate de 41. Monica are ceva în comun cu neuronii ei, e single, cu toate astea Monica a făcut facultatea de Drept să se poată apăra dacă face ceva penal, gen să joace în filme.

Cum a reacționat Monica Bîrlădeanu după momentul de roast al lui Alexandru Banciu

„A făcut cursuri de actorie la Los Angeles ca să învețe să fie frumoasă și în engleză.

Prima oară când Monica a fost pe covorul roșu a întrebat de ce nu a fost pus pe perete. Monica e actriță așa cum românii sfințesc mașinile: degeaba.

După roast, Monica l-a îmbrățișat pe Alexandru Banciu. Jurata Delia a mai afirmat în trecut că ea nu apreciază roast-urile și nici de data aceasta nu a considerat corect să i se spună răutăți colegei sale de la masa juriului.

„Nu m-am simțit ofensată nici măcar puțin”, a spus Monica Bărlădeanu după roast-ul lui Alexandru Banciu.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

