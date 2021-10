Cum arată Mara Bănică în luna a șasea de sarcină. Imaginea rară cu burtica de gravidă: „Hai că nu arăt rău”

Mara Bănică a fost discretă de când a anunțat că va aduce pe lume un copil. Jurnalista în vârstă de 45 de ani a publicat, la insistențele unei prietene, o imgine cu burtica de gravidă.

„Mă tot roagă o prietena să-i trimit o poză cu burtica. E drept, nu aveam niciuna! Astăzi mi-am făcut curaj. Hai că nu-i rău pentru 6 luni, nu?”, a scris Mara Bănică în dreptul fotografiei.

Mara Bănică va deveni mama unei fetițe

Mara Bănică va da naștere unei fetițe, dar a crezut inițial că va avea gemeni.

„Eu m-am văzut întotdeauna mamă de băiat. Inițial am avut doi saci gestaționali, știam că am gemeni. La vreo două săptămâni sau trei, medicul ne-a spus că unul dintre saci este gol, fără embrion.

Abia ce ne obișnuisem cu ideea de doi! Au mai trecut vreo alte două săptămâni până când am aflat că este fetiță. Eu mă bucur mult, am pereche. Și Dima, fiul meu cel mare, se bucură, pentru că îi rămâne doar lui PlayStationul! În ceea ce mă privește, abia o aștept! Cred și sper că îi voi fi prietenă, nu doar mamă”, a declarat Mara Bănică pentru CanCan.

Mara Bănică a făcut tratamente medicale pentru a deveni mamă, iar vestea că a rămas însărcinată a bucurat-o enorm.

„De bucurie, am sărit cu telefonul pe care avem rezultatul pozitiv afișat în brațe la soțul meu, care nu înțelegea despre ce este vorba. Am avut nevoie de vreo 5 minute să îmi revin și să-i spun la modul coerent. Ne-am bucurat enorm, vă dați seama, mai ales că este un copil extrem, extrem de dorit”, a povestit Mara Bănică.

Juranlista a povestit că tratamentul pe care l-a luat pentru a deveni mamă a doua oară a fost foarte dficil.

„Am avut momente în care aș fi renunțat la acest tratament. Aveam toată pielea de pe corp crăpată, ca de șarpe, din cauza hormonilor. Aveam dimineți în care mă trezeam cu extremitățile super umflate. Din punct de vedere psihic, nici nu vreau să-mi mai amintesc. În momentul în care nu era bine, picam grav de tot.

Ideea e că atunci când treci printr-un proces din ăsta de tratament de fertilizare in vitro nu ai tratamentul oricărei gravide. Sunt foarte multe pastile de susținere până trece primul trimestru. Eu luam vreo 23 de pastile pe zi, timp de 12 săptămâni, iar apoi le-am scăzut treptat”, a declarat Mara Bănică, pentru sursa menționată anterior.

Cum s-a simțit Mara Bănică în primul trimestru de sarcină

Totodată, primul tirmestru de sarcină a fost dificil, însă acum Mara Bănică se simte mai bine.

„Primul trimestru de sarcină a fost îngrozitor pentru mine. Mi-a fost rău constant, 24 de ore pe zi. Niște grețuri indescriptibile, urmate de două etape de sângerare atât de puternice, încât a fost necesară internarea acasă pentru o lună și jumătate. Am stat doar în pat 6 săptămâni. Mă ridicam doar să mănânc și să merg la baie. Nu am suferit atât de mult în viața mea. Dar am rămas pozitivă.

Când medicul mi-a spus că pot pleca inclusiv într-o vacanță cu avionul, eu tot la pat am rămas. Am prins o teamă, așa. Mă protejez mult, ceea ce în prima sarcină nu am făcut deloc. Am lucrat atunci până în ultima zi”, a declarat Mara Bănică pentru CanCan.

