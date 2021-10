Roxana Vancea, imagini inedite cu burtica de gravidă la piscină, în luna a opta de sarcină. Cum au reacționat fanii

Roxana Vancea a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare o serie de fotografii în care a apărut la piscină, într-o escapadă la munte. Deși este însărcinată în luna 8, vedeta arată impecabil, iar fanii au ținut să-i scrie multe mesaje de apreciere.

Roxana Vancea, imaginile în care a apărut într-un body la piscină, gravidă în luna a opta

Roxana Vancea parcurge cele mai frumoase clipe din viața ei, de când a rămas gravidă cu soțul ei, Dragos. Vedeta se bucură pe deplin de momentele acestea, în care se pregătește să devină mamă pentru prima oară. Deși este și mamă vitregă pentru fiul soțului ei și îl iubește enorm, ea încă nu a simțit cum este să aduci pe lume un copil.

De curând, aceasta și-a surprins fanii cu o serie de imagini de la piscină, unde în prim plan a fost burtica de gravidă. Fanii au reacționat imediat și au complimentat-o. Vedeta a povestit pentru Viva faptul că are o sarcină ușoară și se bucură total de fiecare clipă din timpul acestei sarcini.

Roxana Vancea a primit multe aprecieri din partea fanilor, dar și mesaje apreciative, semn că este foarte iubită de prietenii ei virtuali. „Ce frumoasă ești”, „Ce bine arăți”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la internauți, în secțiunea de comentarii a fotografiilor.

„Întotdeauna trebuie să găsești timp pentru lucrurile care te fac să fii fericit că ești viu. Fericită în 33 de săptămâni de sarcină”, a fost descrierea pe care Roxana Vancea a publicat-o imaginilor de la piscină, din vacanța de la munte.

Ce spune Roxana Vancea despre sarcină

Roxana Vancea a făcut o serie de declarații cu privire la sarcină, mărturisind faptul că se bucură de orice moment din această etapă frumoasă din viața ei.

„Da. Viata mea e într-o continuă Uschimbare. Încerc să mă bucur maxim de fiecare etapă pe care o întâmpin. Sunt însărcinată în 31 de săptămâni. Urmează să nasc la începutul lui noiembrie”, a declarat Roxana Vancea pentru viva.ro.

„Am ales să nasc natural, și pentru asta am nevoie de mai mult curaj și să fiu cât mai relaxată. Vreau să cred despre mine că sunt o femeie puternică și că o să reușesc să nasc așa cum mi-am propus. Medicul meu mi-a recomandat nașterea naturală. Îmi doresc din tot sufletul să nasc natural. Am cântărit foarte bine beneficiile atât pentru mine, cât și pentru copil și am ajuns la concluzia că natural e cel mai bine pentru noi”, mai spune ea pentru sursa amintită mai sus.

