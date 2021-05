Cum arată Maya, fiica mijlocie a lui Adrian Mutu și a lui Consuelo Matos Gomez. Tânăra a crescut și este o adolescentă superbă

Maya, ce-a de-a doua fiică pe care Adrian Mutu o are cu fost sa soție Consuelo Matos Gómez, a împlinit 13 ani, iar mândrul tată a publicat o imagine cu tânăra pe rețelele sociale: „La mulți ani, dragostea mea”, a scris fotbalistul în dreptul fotografiei în care adolescenta se află pe plajă, purtând costum de baie.

Fanii au fost încântați să vadă cât a crescut Maya și i-au făcut urări cu ocazia aniversării sale.

Adrian Mutu este tatăl a 4 copii

Adrian Mutu, se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017 și are 4 ani. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002 și are 18 ani, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

Maya a împlinit 13 ani, iar Adriana urmează să împlinească 25. Cele două fete locuiesc cu mama lor, în Republica Dominicană.

Fizic, Adrian Mutu a declarat că îți vede fetele cam de două ori pe an, dar grație rețelelor sociale, reușește să ține permanent legătura atât cu ele, cât și cu băiatul său cel mare.

„Ţin legătura cu toţi copiii mei. Şi ei între ei vorbesc. Avem un grup pe whatsapp. Chiar râdeam cu soţia, pentru că, fiind pe fusuri orare diferite, m-am trezit într-o dimineaţă cu 494 de mesaje pe Whatsapp. Numai din grupul cu Mario, Adriana şi Maya”, spunea Adrian Mutut într-un interviu pentru okmagazine, acordat în anul 2019.

În ceea ce privește relațiile cu fostele soții, Adrian Mutu a precizat că acestea sunt civilizate: „Atunci când copiii vin la mine, e normal ca fostele soţii s-o cunoască pe Sandra, ei stând cu ea o perioadă de timp. Sandra e o persoană serioasă şi responsabilă. Şi e firesc ca ele să îşi dorească să vadă ce fel de persoană e ea”, spunea celebrul fotbalist.

Adrian Mutu se mândrește cu o soție superbă

Adrian Mutu și Sandra sunt căsătoriți de mai bine de 6 ani și formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz-ul autohton. De asemenea, fostul fotbalist este mai îndrăgotit ca în prima zi și îi face frumoasei sale soții cele mai frumoase declarații de dragoste.

Cei doi se iubesc mai mult pe zi ce trece și nu se tem să îi exprime sentimentele în public.

"Cadoul meu pentru tine cu ocazia aniversării este insignifiant în comparație cu fericirea pe care mi-o oferi în fiecare zi, cu iubirea pe care mi-o porți și cu familia fericită pe care am creat-o împreună. Te iubesc din ce în ce mai mult, pe masură ce timpul trece. Mă bucur că aniversăm încă un an împreună. La mulți ani, soția mea!