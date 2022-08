Cum arată părinții celebrilor frați Andrew (Cobra) Tate și Tristan Tate. Cei doi susțin că au avut o copilărie grea | Imagini rare

Frații Tate și-au construit un imperiu pe baza imaginii lor, însă nu au făcut o totdeauna curat, drept dovadă poliția a descins în locuința celor doi, după ce sau fost acuzați într-un dosar de prostituție că ar fi racolat mai multe tinere pe care le ar fi obligat să întrețină relații sexuale contra unor sume de bani. DIICOT i-a audiat vreme de cinci ore și ulterior au fost eliberați. O tânără din Londra și una din România erau ținute captive în locuința celor doi din Pipera.

'Niște dușmani i-au trimis să ne controleze prin casă. Se așteptau să avem droguri, dar suntem cât se poate de curați. Doar bani au găsit aici. Nu era nicio fată în casă. Zero. Singurele fete de la mine din casă sunt mașinile. A fost o minciună pe care dușmanii noștri au pus-o foarte bine la punct. Nu au găsit nicio fată la noi acasă. Nimic. Doar foarte mulți bani', a declarat Cobra Tate pentru spynews.ro.

Au o viață de noapte spumoasă și se laudă cu mașini de lux, ceasuri de sute de mii de euro și locuințe în care puțini și permit să locuiască, Aceștia sunt invitați în cadrul unor interviuri și podcasturi să vorbească despre stilul lor de viață și despre felul în care ei privesc mersul lucrurilor în societate.

Cum arată părinții celebrilor Andrew (Cobra) Tate și Tristan Tate

Acum au milioanele pe care le visau când erau mici și au devenit ușor, ușor celebri, lăsându-și amprenta și în lumea luptelor. Andrew Tate este cunoscut ca fiind un celebru kickboxer. Puțin știu însă că cei doi au pornit de foarte jos și au avut o copilărie grea așa acum ei au descris în puținele dăți.

„Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. La 17 ani am început să livrez ziare în fiecare dimineață. Apoi am lucrat la un fast-food, iar aceasta este o lecție foarte bună pe care tinerii ar trebui să o învețe. Am lucrat și ca bodyguard într-un club din Londra. Oamenii din club erau nepoliticoși cu mine.

Cel mai greu a fost când am vândut uși și geamuri. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar. Muncitorilor le ofer ceva de băut pentru că știu ce înseamnă să fii în locul lor. Întotdeauna îi ascult pe cei care vor să îmi propună idei de afaceri', spunea Tristan Tate, mai demult, pentru Antena Stars.

Frații Tate au avut relații cu celebre femei din România, Tristan ar fi fost cu Bianca Drăgușanu, în timp ce Cobra Tate a fost surpins alături de Lidia Buble.

