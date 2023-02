Cum arăta Sebastian Stan în copilărie. Imagine rară cu românul de la Hollywood

Sebastian Stan a cucerit Hollywood-ul cu talentul său și rolurile pe care le-a jucat de-a lungul anilor. Actorul este cunoscut în întreaga lume, însă puțini sunt cei care știu cum arăta acesta înainte să devină celebru.

Deși nu este destul activ în mediul online, vedeta nu a ezitat să publice o imagine înduioșătoare cu el din copilărie. Cei 9 milioane de urmăritori de pe Instagram au avut parte de o surpriză când au văzut postarea actorului.

Sebastian Stan, românul de la Hollywood, imagine rară din copilărie

Sebastian Stan și-a luat prin surprindere fanii cu imagine rară de când era copil. Românul de la Hollywood a publicat fotografie pe 13 august, chiar în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani.

Un lucru este evident, actorul era un băiețel adorabil în copilărie. Cu zâmbetul larg și părul aranjat, micuțul Sebastian Stan a făcut furori în mediul online. Mai mult decât atât, poza acestuia a generat mai bine de 1 milion de aprecieri și foarte multe reacții.

„La mulți ani, Seb! Mi-e dor de tine”, „Sunt atât de încântat să te revăd în Universul Marvel”, „Bine a venit în club, arăți foarte bine la 40 de ani!” sau „Cât de dulce”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să-i transmită urări sau complimente.

Sebastian Stan, românul care a dat lovitura la Hollywood

Sebastian Stan s-a născut pe data de 13 august 1982 în Constanța, iar pasiunea lui pentru actorie a existat încă din copilărie. La vârsta de 10 ani, românul de la Hollywood a jucat primul său rol în filmul „71 Fragments of a Chronology of Chance”.

De asemenea, actorul s-a stabilit în Statele Unite ale Americii de la o vârsta foarte fragedă, urmând studiile școlii particulare Rockland Country Day.

Sebastian Stan a cunoscut succesul în industria filmului după ce a obținut rolul Soldatului Iernii, în Universul Cinematic Marvel. Mai mult decât atât, acesta a jucat alături de nume mari de la Hollywood, precum: Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Matt Damon sau Nicole Kidman.

Printre producțiile în care a s-a făcut remarcat datorită talentului său se numără: „Gossip Girl”, „King”, „Once Upon a Time”, „Logan Lucky”, „I'm Not Here”, „We Have Always Lived In The Castle”, „Destroyer”, „The Last Full Measure”, „Endings, Beginnings”, „The Education of Charlie Banks”, „Ricki and the Flash”, „Political Animals”, „The Falcon and the Winter Soldier” etc.

În prezent, Sebastian Stan are un contract semnat pentru 9 filme cu Marvel Studios. Un lucru este cert, actorul o să fie văzut din ce în ce mai des pe marile ecrane ale cinematografelor.

