Cum arată și cât a costat casa inteligentă a lui George Buhnici. Este în top 10 mondial și cea mai smart din Europa de Est | VIDEO

Pe lângă declarațiile scandaloase despre corpul femeilor care l-au readus în atenția presei zilele acestea, George Buhnici este cunoscut și pentru celebra sa casă. Bărbatul știe cum să iasă în evidență și se poate lăuda că locuiește într-una dintre cele mai „deștepte” case din lume, alături de soția sa, Lorena Buhnici și fiica lor.

Casa inteligentă a lui George Buhnici se află în afara Bucureștiului, la 20 de kilometri de Capitală, iar pentru a duce la bun sfârșitul un proiect de asemenea anvergură a fost nevoie de patru arhitecți, șase designeri de interior și un inginer, potrivit publicației de profil lovedeco.ro.

Potrivit aceleiași surse, casa a primit și certificatul de „Casă pasivă premium“, prima de acest fel din Estul Europei.

Cum arată și cât a costat casa inteligentă a lui George Buhnici

George Buhnici și-a dus pasiunea pentru tehnologie la un alt nivel și a reușit să construiască, alături de întreagă echipă, casa viitorului. Familia Buhnici s-a mutat în noua casă la începutul anului 2018 și de atunci, aceasta este într-o continuă îmbunătățire.

Casa din Corbeanca are 170 metri pătrați utili, cu living, bucătărie, două dormitoare, un birou, trei băi şi un dressing. În curte, aceștia au cinci mașini, dintre care patru electrice.

„Este o casă construită de la buldozer la întrerupător în mai puțin de șapte luni. Are materiale și tehnologie de rachete spațiale în ea, este automatizată complet și înțesată de senzori. Are 14 aplicații care sub o interfață comună o fac integral controlabilă de pe telefon”, povestește, pe blogul, inginerul care s-a ocupat de ridicare acesteia.

La începutul acestui an, George Buhnici i-a deschis ușa reporterului de la Xtra Night Show și le-a arătat tuturor casa în care locuiește.

Odată cu turul casei, el oferit mai multe detalii despre tehnologiile pe care le-a integrat în aceasta. Jurnalistul a povestit că toată casa este automatizată și poate fi controlată de pe telefon, de la distanță.

De asemenea, prin fiecare cameră trec o mulțime de conducte care au ca rol circulația aerului din cameră și astfel, există aer proaspă și filtrat, de afară, în permanență. Tote oglinzile se conectează automat la muzica de pe telefon, iar intarea în casă și în studioul bărbatului se face doar pe bază de amprentă.

Până și vasul de WC este digitalizat. În momentul în care cineva intră în baie, capacul de la toaletă se ridică automat datorită unui senzor de mișcare, iar toaleta face chiar și masaj.

Pentru casa intelingentă George Buhnici a investit 177.000 euro, doar în construcție și amenajare, fără să pună la socoteală și valoarea terenului.

George Buhnici a răspuns valului de critici din mediul online

George Buhnici a venit cu o serie de clarificări în ceea ce ar putea fi numit scandalul momentului. Declarațiile controversate ale jurnalistului din cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars au stârnit un val de reacții la adresa lui, iar imaginile s-au viralizat rapid.

În interviul acordat, el a vorbit despre aspectul fizic al tinerelor care nu au grijă de corpul lor şi care se afişează în costum de baie „cu celulită şi vergeturi”, dar şi despre soţia sa „care arată ca o minoră”. Declarațiile sale controversate au stârnit revolta internauților.

El a luat rând pe rând acuzațiile care i-au fost aduse de internauți pe rețelele de socializare și spune că a folosit o metaforă și a întărit ideea că nu încurajează pedofilia.

„Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007”, a scris acesta în primul paragraf de pe blog.

„La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și a mai continuat George Buhnici.

