Cum arată și cine este soțul Alessandrei Stoicescu. Mesajul pe care i l-a transmis de ziua lui

Puțini știu că Alessandra Stoicescu, în vârstă de 43 de ani, a luat la căsătorie numele de Constantinescu, și a rămas Stoicescu doar pentru public.

Jurnalista de la Observator a vorbit în repetate rânduri despre soțul ei care este o sursă de echilibru în familie, dar și o persoană care o completează în proiectele în care este implicată.

Ardeleanul cu plete, pasionat de motociclete, este, în ciuda aspectului, o persoană cu picioarele pe pământ, potrivit soției acestuia.

Alessandra Stoicescu: Sergiu este echilibrul între nebunie, pasiune şi cumpătare şi logică

„Sergiu este echilibrul între nebunie, pasiune şi cumpătare şi logică. Aşa m-a cucerit. Noi ne-am cunoscut lucrând împreună, a venit ca manager de proiect la Intact Media Academy. El asta a făcut: ia business-uri de la zero şi le face performanțe sau business-uri care sunt într-un impas şi le aduce pe pozitiv. Ai zice că e o zonă în care ţi-e greu să-l plasezi, cu părul lui lung şi latura lui artistică. Însă partea asta este perfect echilibrată de felul în care ştie să gestioneze o situaţie critică astfel încât s-o scoată la lumină într-un fel pozitiv. M-a cucerit şi punându-mă cu picioarele pe pământ, pentru că eu, deşi sunt Taur şi sunt foarte stabilă, am momente în care mă gândesc la un proiect în care să ne facem o casă pe Lună, de unde să plecăm pe Marte şi aş vrea şi puţin pe Venus. Iar el întotdeauna echilibrează lucrurile. Noi lucrăm împreună în sensul în care el gestionează Intact Media Advisors şi Intact Media Academy, prin care facem toate proiectele noastre de business, revista Români care dezvoltă România, inclusiv şcoala de televiziune. Eu sunt cu partea artistică aici. De asemenea, la Fundaţia Mereu Aproape lucrăm împreună, el fiind directorul care coordonează toate fluxurile financiare, care are grijă să fie întotdeauna destul ca să putem salva copiii aflaţi în nevoie urgentă. Aşa e şi în viaţă: lucrurile le facem împreună, ne echilibrăm. Cei din industrie îl cunosc”, a declarat Alessandra Stoicescu, într-un interviu acordat anul trecut.

Sergiu a mai fost căsătorit înainte și are o fiică cu fosta soție. Pe lângă implicarea în televiziune, soțul Sandrei Stoicescu, a cochetat cu politica fiind unul dintre fondatorii Partidului Inițiativa Națională (PIN).

Sergiu și Alessandra s-au căsătorit în anul 2012 și împreună au o fiică de un an.